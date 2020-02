Am Niederrhein. In der Tischtennis-Landesliga ist GW Flüren wieder in der Spür. Beim 9:6 gegen Geldern-Veert half ein Routinier entscheidend auf die Sprünge.

Dieter Kiehle bringt GW Flüren in die Erfolgsspur

So bleibt man als Ersatzmann in Erinnerung. Weil Thomas Christians, die nominelle Nummer drei des Tischtennis-Landesligisten GW Flüren, im Urlaub weilt, musste eine Aushilfe her. Abteilungsleiter Dieter Kiehle, der ansonsten die zweite Mannschaft in der Bezirksklasse anführt, sprang ein und machte nervenstark den 9:6-Erfolg des Tabellenführers beim TTC Blau-Weiß Geldern-Veert perfekt.

Im letzten Einzel setzte sich Kiehle nach einem 1:2-Satzrückstand gegen Tristan Möller durch und ersparte seinen Grün-Weißen damit einen eventuellen Punktverlust. Im Entscheidungsdoppel, das nicht mehr in die Wertung einging, stand es nach Sätzen 1:1. „Ich bin froh, dass wir diese Hürde genommen haben. Das hätte auch 8:8 ausgehen können“, freute sich Wolfgang Gerth, dem die Erleichterung nach der sofortigen Rückkehr in die Erfolgsspur anzumerken war.

Die erste Saison-Niederlage, die die Flürener zuletzt gegen WRW Kleve quittieren mussten, hat keine Spuren hinterlassen. In Geldern sorgten Leon Becks/Oliver Seibert und Torsten Lantermann/Michael Gerth für die 2:1-Führung nach den Doppel. Danach waren Wolfgang Gerth (2), Leon Becks (2), Oliver Seibert und Michael Gerth zur Stelle, ehe Dieter Kiehle den 14. Saisonsieg unter Dach und Fach brachte.

Weseler TV und TV Mehrhoog verlieren

Der Weseler TV blieb im Auswärtsspiel beim VfL Rhede ohne Chance. Veit Grüttgen/Ralph Benning holten beim 1:9 den Ehrenpunkt. In den Einzeln konnten Gordon Thiel, Grüttgen, Benning und Michael Schwarz ihre Gegner ein wenig ärgern. „Ein oder zwei Spiele hätten wir vielleicht noch holen können“, so Thiel, „aber mehr war nicht drin. In dieser Besetzung und mit Heimvorteil war Rhede einfach zu stark.“ Durch die Niederlage haben die Weseler, bei denen erneut Marvin Schmidt aushalf, weiter vier Punkte Rückstand auf die Relegationsplätze.

Der TV Mehrhoog musste ebenfalls die Überlegenheit seines Gegners anerkennen. Das ersatzgeschwächte Schlusslicht unterlag beim Tabellenzweiten TTVg WRW Kleve trotz einer ansprechenden Leistung mit 3:9. „Wir haben gut dagegengehalten und hätten das Ergebnis durchaus noch etwas enger gestalten können“, meinte Matthias Pumpe. „Schade, dass wir zwei Doppel in fünf Sätzen verloren haben.“ In den Einzeln punkteten Pumpe, Mario Tenbrock-Ingenhorst und Carsten Heisterkamp für den TVM.

Ersatzgeschwächte GWF-Damen chancenlos

In der Bezirksklasse (Gruppe 1) musste sich der TV Mehrhoog II ersatzgeschwächt dem TTV Goch geschlagen geben. Ohne Volker Klaczynski und René Weigang, für die Rainer Anschlag und Michael Ladwig aufrückten, verlor der Tabellenfünfte mit 4:9. Dirk Wolbring/Winfried Terhorst, Thomas Brentrup/André Tenbrock-Ingenhorst sowie Brentrup und Anschlag hatten für das zwischenzeitliche 4:4 gesorgt.

GW Flüren II zog beim Tabellendritten TSV Weeze mit 4:9 den Kürzeren. Dirk Hörnemann (2), Winfried Methling und Ersatzmann Björn Kiehle punkteten für die Gäste, die ein Doppel und zwei Einzel kampflos abgeben mussten.

Die Bezirksliga-Damen von GW Flüren musste im Verfolgerduell beim TTC BW Geldern auf Pia Ilagan, Maria Pottbäcker und Mareike Kwoka verzichten. An der 1:8-Niederlage gab es so nichts zu rütteln. Sabine Lipp punktete, Sandra Mavrokefalidis kam erstmals in dieser Saison zum Einsatz. Die TTVg WRW Kleve IV hat sich vom Spielbetrieb zurückgezogen und steht damit als erster Absteiger fest.