Dingdener Vertrauensbeweis für Juch und seine Assistenten

Der Zeitpunkt ist bewusst gewählt. Ligakonkurrent SV Sonsbeck hatte es vor einigen Wochen vorgemacht, als die Verantwortlichen in der sportlichen Krise vorzeitig mit Trainer Heinrich Losing verlängerten. Auch Aufsteiger BW Dingden wählt diesen Weg. Die Blau-Weißen, die zurzeit mit 14 Punkten als 15. den ersten Abstiegsrang belegen, gaben drei Tage nach der 0:5-Schlappe in Kapellen-Erft bekannt, auch in der Spielzeit 2020/21 mit Coach Dirk Juch und seinen Assistenten Frank Scharf und Leo Beckmann weitermachen zu wollen. Die Vereinbarung gelte dabei auch im Falle eines Wiederabstiegs in die Bezirksliga.

„Auch wenn es aktuell einen sportlichen Lernprozess gibt, sehen wir eine überaus gute Entwicklung der Mannschaft und dokumentieren mit dieser Entscheidung Kontinuität, die an dieser Stelle nicht immer zu erwarten ist und für die BW Dingden im Fußball seit einiger Zeit steht“, erklärt Rainer Ahlers aus dem Abteilungsvorstand. In den Gesprächen mit dem Trainerteam sei deutlich geworden, dass „diese Vertragsverlängerung alternativlos ist und wir gemeinsam auch schwierige sportliche Herausforderungen bewältigen können“, so Ahlers weiter.

Sechs Jahre im Amt

Vor fast genau sechs Jahren übernahm Juch das Amt des Chefcoaches bei BWD. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga 2014 führte der 53-Jährige, der in den achtziger Jahren sieben Zweitliga-Spiele für Rot-Weiß Oberhausen absolvierte und schon im Alter von 27 Jahren beim VfL Rhede Spielertrainer wurde, wieder nach oben. Umjubelter Höhepunkt war im Sommer der Aufstieg in die Landesliga über den Umweg Relegation mit dem entscheiden Erfolg beim Nachbarn TuB Bocholt.

In der neuen Klasse tut sich Dingden bislang fast schon erwartungsgemäß schwer, aber, so Juch, „unser großes Ziel bleibt es, die Landesliga zu halten und uns in den nächsten Jahren dort zu etablieren. Er selbst habe nie daran gedacht, seine Zelte in Dingden in nächster Zeit abzubrechen: „Ich fühle mich hier total wohl. Dass der Verein jetzt mit uns verlängert, obwohl es sportlich vielleicht gerade nicht so passt, zeigt auch, wie groß das Vertrauen ist“, findet Dirk Juch. Nach der Vertragsverlängerung könne die Konzentration nun vollständig dem Kampf um den Klassenerhalt gelten: „Und da haben wir noch eine ganze Menge zu tun.“