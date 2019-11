Dritter Sieg in Folge – BW Wertherbruch klettert weiter

Am Niederrhein. BW Wertherbruch ist in der Fußball-Kreisliga A mittlerweile schon Sechster. Dagegen setzt der Neuling SV Ringenberg seine Negativserie fort.

Die Erfolgsserie des Fußball-A-Ligisten BW Wertherbruch hält an. Die Blau-Weißen gewannen ihr Heimspiel gegen den SV Spellen mit 2:1 (0:1) und holten aus den letzten fünf Spielen satte 13 Zähler. Nach dem dritten Sieg in Folge kletterten die Wertherbrucher auf den sechsten Tabellenplatz. „Ich muss den Hut vor meiner Mannschaft ziehen. Diesen Erfolg, den wir momentan haben, haben wir uns aber auch hart erarbeitet“, sagte BWW-Trainer Rene Olejniczak.

Die Hausherren drehten gegen den nun punktgleichen SV Spellen nach Rückstand in der zweiten Halbzeit das Blatt. Mark van Drünen sorgte in der 66. Minute für das 1:1. Yannick Weidemann traf zum Sieg (72.). Spellen war im ersten Durchgang in Führung gegangen (37.). „Die erste Hälfte ging an Spellen. Nach dem Seitenwechsel haben wir aber einfach mehr investiert als der Gegner. Daher geht der Sieg auch durchaus in Ordnung“, freute sich Olejniczak.

SV Bislich erst in Hälfte zwei gut gegen den Spitzenreiter

Der SV Bislich zog gegen den Spitzenreiter DJK Barlo zu Hause knapp mit 2:3 (0:2) den Kürzeren. „Ich bin verärgert, weil wir erst in der zweiten Halbzeit eine gute Leistung abgerufen haben. Ich verstehe nicht, wieso das nicht über 90 Minuten geht“, sagte SVB-Trainer Steffen Herden, dessen Team nach einem schwachen Auftritt mit einem 0:2-Rückstand in die Kabine gegangen war.

Die deutlichen Worte, die Steffen Herden in der Halbzeit fand, zeigten Wirkung. Kai Sprenger sorgte für den Anschluss (84.), dem jedoch sofort das 1:3 (85.) folgte. Jonas Rösner stellte auf 2:3 (86.). „Auch, wenn ich von der zweiten Halbzeit angetan war – ohne Konstanz über die gesamte Spielzeit werden wir bis zum Ende um den Klassenerhalt spielen“, so Herden, dessen Team auf den neunten Platz abrutschte.

Negativserie des SV Ringenberg hält weiter an

Der SV Ringenberg konnte seinen Negativlauf nicht stoppen. Der Aufsteiger verlor seine Auswärtspartie bei TuB Bocholt II mit 0:3 (0:3) und kassierte die dritte Niederlage in Folge. „Das war die bisher schlechteste Saisonleistung und einfach zu wenig, um etwas mitzunehmen“, sagte Co-Trainer Tobias Neuhaus, der den erkrankten Cheftrainer Dennis Reddmann an der Seitenlinie vertrat. Die Gegentore kassierte der Gast erst in der Schlussphase (85./88./90.). Nico Rettinghaus sah wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte (48.).

SV Brünen verschafft sich Luft vor dem SV Krechting

Der SV Brünen gewann das Duell gegen den Verfolger SV Krechting auswärts mit 5:2 (1:0) und hat als Viertletzter nun acht Punkte Vorsprung auf den gestrigen Gegner. „Das war ein ganz wichtiger Erfolg, der uns etwas Luft verschafft“, sagte SVB-Trainer Aycin Özbek.

Nico Janzen sorgte für die 1:0-Halbzeitführung der Gäste (25.). „Wir müssen eigentlich mit 5:0 in die Kabine gehen, weil wir so viele gute Chancen hatten“, so Özbek, dessen Team sich im zweiten Durchgang effizienter präsentierte. Luca Schanzmann (57./87.) und Nico Janzen (77./85.) trafen jeweils doppelt. Krechting markierte das zwischenzeitliche 1:3 (82.) und das 2:5 (88.).

Der HSC Berg verlor das Kellerduell gegen GW Vardingholt mit 1:2 (0:1) und bleibt damit Schlusslicht. Der Aufsteiger war gegen den Vorletzten nah dran am ersten Saisonsieg. Nach dem 0:1 (28.) gelang Carsten Leiting der zwischenzeitliche Ausgleich (80.). Vardingholt traf jedoch in der Nachspielzeit zum Sieg. „Wir hatten die Chanen, um als Sieger vom Platz zu gehen. Das ist sehr enttäuschend“, so HSC-Trainer Adolf Grill.

In der A-Liga Recklinghausen kam der TuS Gahlen nicht über ein 2:2 (1:1) gegen den FC RW Dorsten hinaus. Die Gahlener gingen durch Robin Garcia (7.) und ein Eigentor (50.) zweimal in Front, kassierten aber jeweils den Ausgleich (40./61.). „Die schwache Chancenverwertung hat uns zwei Punkte gekostet“, so TuS-Trainer Thomas Grefen.