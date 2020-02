Am Niederrhein. Hamminkelner SV II, PSV Lackhausen II und BW Dingden II liefern sich in der am Wochenende wieder startenden B-Liga ein heißes Aufstiegsrennen.

Die Winterpause endet am kommenden Wochenende auch für die Fußball-B-Ligisten. Dabei zeichnet sich in der Gruppe 2 ein Dreikampf der Reserven um den Aufstieg in die A-Liga ab. „Das war auch zu erwarten“, sagt Trainer Stefan Terhorst, der mit dem PSV Lackhausen II Platz zwei belegt, nur einen Zähler hinter dem Hamminkelner SV II. Dessen Coach Christoph Ziegler hofft, dass es personell für seine Mannschaft nach der Pause weiterhin super läuft. „Dass wir so mitmischen, ist einfach klasse. Wir wollen die Euphorie mitnehmen“, meint Ziegler. Dritter im Bunde der Aspiranten ist BW Dingden II, allerdings bereits fünf Zähler hinter dem Tabellenzweiten aus Wesel. Bei einem oder zwei Bezirksliga-Absteigern gibt es übrigens je zwei Aufsteiger in den B-Liga-Gruppen.

Für Christoph Ziegler hängt bei seiner HSV-Reserve viel von der Entwicklung in der ersten Mannschaft ab. „Ob sie sich schnell sichert und wie es mit deren Verletzungspech aussieht“, erläutert der Hamminkelner Übungsleiter, der vor der Spielzeit die PSV-Reserve als das „Non-Plus-Ultra“ angesehen hatte. Er erwartet letztlich einen engen Ausgang des Aufstiegsrennens. Dabei wird Ziegler länger auf Pascal Krause (Innenmeniskusschaden) verzichten müssen.

Reserve des PSV Lackhausen stellt sich variabler auf

Für Stefan Terhorst besitzt der Aufstieg „oberste Priorität“. Er muss sich nicht so sehr in Richtung der ersten Mannschaft orientieren. „Wir haben mit 25 Spielern einen großen Kader, der auch qualitativ sehr gut besetzt ist“, sagt der Trainer der PSV-Reserve. In der Winterpause hat er taktische Alternativen einstudiert, um nicht allzu abhängig von den beiden Torjägern Kevin Schuch (15 Treffer) und Bastian Rupsch (14) zu sein. „Wir haben uns variabler aufgestellt“, findet der Lackhausener Trainer.

Erstes Spiel hat richtungsweisenden Charakter

Wie die Hamminkelner ist auch BW Dingden II stark von der ersten Garnitur abhängig – vielleicht sogar noch ein wenig mehr. „Wenn wichtige Spieler ausfallen, können wir das nicht kompensieren“, sagt Mario Rottstegge, Coach des Tabellendritten. Zumal auch die in der Landesliga kickende erste Mannschaft häufig von personellen Problemen eingeholt wird. Einiges an Boden verloren die Blau-Weißen, als Torjäger Marko Rottstegge (16 Treffer) mit einem Bänderriss ausfiel. Er ist wieder fit, dafür ist mit einem Einsatz von Alexander Maibom (Teilriss am Meniskus) wohl nicht mehr zu rechnen. „Das Spiel in Friedrichsfeld ist wegweisend, und die direkten Duelle müssen wir gewinnen“, so Rottstegge zu den Aufstiegschancen.

Viktoria Wesel will Schwung des Titelgewinns mitnehmen

Die sind beim Fünften TuS Drevenack eher theoretischer Natur. „Eigentlich ist der Abstand zu groß, wir rechnen uns nichts mehr aus“, sagt Coach Michael Skaletz. Vier Siege in Folge gab es zuletzt, daran möchte er anknüpfen. Auch wenn mit Philip Salomon (Kreuzbandblessur) ein wichtiger Akteur wohl lange ausfällt.

Als Tabellensiebter befindet sich der VfR Mehrhoog zwischen Gut und Böse. „Realistisch betrachtet ist nach oben nichts mehr möglich“, sagt Trainer Frank Terhorst. Zumal es personell trotz der Pause weiterhin sehr eng aussieht. „Wir gehen auf dem Zahnfleisch“, räumt der Übungsleiter ein.

„Für unseren Anspruch ist das absolut zu wenig“, gesteht Matthias Lange ein. Der Coach belegt mit GW Flüren nur Rang zehn. Er will sich nach der Pause mit den Grün-Weißen „fußballerisch verbessern“. Yannick Wagner und Sascha Ressel (beide Knorpelschaden im Knie) fallen wohl komplett aus.

Im Abstiegskampf befindet sich Viktoria Wesel. „Hoffentlich können wir den Schwung von der Hallen-Stadtmeisterschaft mitnehmen“, so Trainer Sascha Groth. Der Titelträger will nach dem negativen nun in einen positiven Lauf geraten. „Nur der Klassenerhalt kann unser Ziel sein“, sagt der Viktoria-Coach.

Lokalsport BW Dingden II wird direkt gefordert Der härteste Brocken für das Spitzentrio wartet nach der Winterpause auf den Tabellendritten BW Dingden II. Die Blau-Weißen gastieren am Sonntag um 13 Uhr beim Vierten SV 08/29 Friedrichsfeld II. Zur gleichen Zeit empfängt der Hamminkelner SV II die Elf von Viktoria Wesel. Der PSV Lackhausen II erwartet um 15 Uhr den SV Vrasselt II, während GW Flüren beim VfB Rheingold Emmerich und TuS Drevenack bei der DJK Hüthum-Borghees antreten müssen. BW Bienen hat das Team des VfR Mehrhoog zu Gast. In der Gruppe 1 reist GW Lankern am Sonntag (13 Uhr) zum Spitzenreiter DJK SF 97/30 Lowick III. In der Moerser B-Liga trifft der SV Büderich um 15.30 Uhr auf den GSV Moers II.

In der Gruppe 1 nimmt GW Lankern Rang fünf ein. „Wir stehen nicht unter Druck. Mal sehen, wohin unsere Reise hingeht“, gibt sich der zum Sommer scheidende Trainer Robert Rowoldt zurückhaltend. Die drei Erstplatzierten „machen das Rennen unter sich aus“.

Im Kreis Moers möchte Neu-Trainer Ricardo Kafka beim SV Büderich „das Fundament für die neue Saison legen“. Als Neunter soll es noch drei bis vier Plätze höher gehen. „Der Eindruck in der Rückrundenvorbereitung war auf jeden Fall sehr gut“, so Ricardo Kafka.