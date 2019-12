Ein wenig Hoffnung in Zeiten der Krise beim Hamminkelner SV

Zum Rückrundenauftakt soll für die Kicker des Hamminkelner SV nun alles besser werden: Nachdem sich die Wogen, die nach der 0:6-Klatsche am vergangenen Sonntag gegen die DJK SF 97/30 Lowick mächtig hochschlugen, ein wenig geglättet haben, soll die gesamte Konzentration des Teams von Trainer Michael Tyrann der kommenden sportlichen Aufgabe gelten. Im Heimspiel empfängt der kriselnde Bezirksligist am Sonntag (14.15 Uhr) die SV 08/29 Friedrichsfeld und will nach nur einem Punkt aus den vergangenen sieben Spielen den Negativtrend der letzten zwei Monate endlich stoppen.

„Nach unserem sehr guten Saisonstart ist das jetzt eine schlimme Serie, vor der ich aber stets gewarnt habe”, sagt Tyrann im Vorfeld der Begegnung. „Wir haben unter der Woche klärende Gespräche geführt und sind absolut in der Lage, am Sonntag den Bock umzustoßen.”

„Den Rucksack dieser Negativserie endlich ablegen“

Hoffnung bereitet ihm die Rückkehr der Leistungsträger Alexander Siepen und Lars Klein-Hitpaß, die zuletzt kurzfristig krankheitsbedingt absagen mussten, sowie Lasse Hoffmann nach überstandener Verletzung. Fehlen werden neben Christoph Müller (Kreuzbandriss) zwar weiterhin auch Tom Klump (Fußverletzung) und Maximos Fachantidis (Knöchelverletzung). „Dennoch sind das gute Voraussetzungen für die Partie, weil ich dadurch wieder deutlich mehr taktische Möglichkeiten haben werde”, so Tyrann.

Das alles ändert nichts daran, dass Mannschaft und Trainer mittlerweile ordentlich unter Druck stehen, da sie der Abstiegszone bedenklich nahe gekommen sind. Gegen die Gäste hingegen wäre ein Erfolg nicht nur wichtig, um wieder ein paar Punkte zwischen dem HSV und dem Relegationsplatz zu packen. Auch aus dem Hinspiel (1:3) ist eine Rechnung offen. Mehr noch: „In den drei Jahren, in denen ich in Hamminkeln arbeite, ist es uns nie gelungen, Friedrichsfeld zu schlagen”, sagt Tyrann. „Insofern wäre es eine großartige Gelegenheit, mit einem positiven Ergebnis wieder in die Spur zu finden und den Rucksack dieser Negativserie endlich abzulegen.” (beck)