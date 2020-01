Ex-Profi Harald Katemann übernimmt GW Lankern

Mit einem neuen Trainer geht der Fußball-B-Ligist GW Lankern in die Saison 2020/21. Im Sommer löst der ehemalige Profi Harald Katemann (u. a. Fortuna Düsseldorf) Robert Rowoldt ab, der die Grün-Weißen nach dem Abstieg aus der A-Liga erst vor gut einem halben Jahr übernommen hat.

Der GWL-Vorstand habe eigentlich keine Veranlassung gesehen, den Vertrag mit Rowoldt nicht zu verlängern. „Doch als sich die Möglichkeit ergab, einen erfahrenen und sportlich bislang erfolgreichen Ex-Profi zu verpflichten, waren wir der Auffassung, dass die Weichen für einen neuen Weg in die Zukunft gestellt werden können“, so der Sportliche Leiter Marco Scholten.

Für Robert Rowoldt, der mit den Lankernern nach der Ära Markus Rambach und dem Abstieg aus der A-Liga derzeit Platzt fünf in der B-Liga (Gruppe 1) belegt, endet die GWL-Zeit also im Sommer schon nach einer Saison. „Das ist mir alles auf einer fairen Ebene mitgeteilt worden“, sagt der 38-Jährige bezüglich der ausgebliebenen Vertragsverlängerung. Ein neues Betätigungsfeld hat Rowoldt noch nicht in Aussicht. „Ich lasse jetzt alles auf mich zukommen. Bis zum Saisonende werden wir hier ganz normal weiterarbeiten.“

Katemann: „Ich werde im Hintergrund bleiben und keine Unruhe schaffen“

Die B-Liga stellt für Harald Katemann komplettes Neuland dar. „Ich werde auch im Hintergrund bleiben und keine Unruhe schaffen“, kündigt der Ex-Profi an, der sich unter anderem durch seine weiten Einwürfe, die oft Flanken ähnelten, in seiner Bundesliga-Zeit bei Fortuna Düsseldorf einen Namen machte. Der heute 47-Jährige will nach der Winterpause aber einige Begegnungen seines neuen Klubs besuchen.

Harald Katemann (Mitte) mit Marco Scholten (links) und dem 2. Vorsitzender Thomas Krabbe. Foto: NRZ

Zuletzt hatte sich Katemann ein wenig bei der Jugend des SV Haldern eingebracht, auch aus familiären Gründen. Dies war auch der Anlass, dass er nach seiner Zeit bei Viktoria Heiden kürzer getreten ist. Ende Dezember habe es dann allerdings „zwei, drei Anfragen gegeben, mit denen ich mich dann auch intensiver beschäftigt habe“, so Harald Katemann. Aufgrund des „großen Aufwands“ sei kein Bezirksligist infrage gekommen. Über einen gemeinsamen Bekannten des ehemaligen Profis und des Sportlichen Leiters von GWL, Marco Scholten, sei dann der Kontakt zustande gekommen.

Das Gesamtpaket passt

Und die Gespräche überzeugten beide Seiten. „Wir haben keine Zweifel, dass er unser Team in allen Belangen nach vorne bringen wird und perfekt zu unserem Verein passt“, so Scholten.

Lokalsport Zur Person Im Nachwuchsbereich war die erste Station von Harald Katemann BW Wertherbruch. Danach folgten der 1. FC Bocholt, SC 26 Bocholt sowie erneut der 1. FC Bocholt. Nationale Bekanntheit erreichte der heute 47- Jährige durch seine Zeit bei Fortuna Düsseldorf (1994 bis 1999). In der 1. und 2. Bundesliga brachte es Harald Katemann auf 124 Einsätze (7 Tore) und stach besonders mit seinen Einwürfen hervor. Austria Lustenau in Österreich sowie erneut der 1. FC Bocholt waren die weiteren Stationen. Als Spielertrainer arbeitete er ab 2006 zwei Jahre beim damaligen Bezirksligisten Fortuna Elten, es schlossen sich vier Jahre beim SC 26 Bocholt (A-Liga, Bezirksliga) an. Zuletzt trainierte Katemann fünfeinhalb Jahre bis Oktober 2017 den westfälischen Klub Viktoria Heiden (Westfalenliga, Landesliga).

Auch Harald Katemann, der wie immer erst einmal für ein Jahr zugesagt hat, zeigt sich überzeugt von einer funktionierenden Zusammenarbeit. „Das Gesamtpaket GWL passt einfach. Ich kann mich auch mit der Philosophie des Vereins identifizieren“, sagt der ehemalige Profi.

Dazu gehöre, mehr Jugendliche aus dem eigenen Nachwuchs, der bekanntlich eine Spielgemeinschaft mit BW Dingden bildet, zu integrieren. Zudem sollen künftig noch mehr Lankerner in den Seniorenbereich mit eingebunden werden. Wenn alles klappt, dann soll die Zusammenarbeit auch „längerfristig auf mehr als ein Jahr hinauslaufen“.