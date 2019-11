Flüren gewinnt Derby gegen Mehrhoog und ist Herbstmeister

Die Hinrunde in der Tischtennis-Landesliga geht erst am kommenden Wochenende zu Ende. GW Flüren ist die Herbstmeisterschaft aber schon jetzt nicht mehr zu nehmen. Die Grün-Weißen entschieden das Nachholspiel gegen den TV Mehrhoog mit 9:1 für sich und können von ihrem ärgsten Verfolger und nächsten Gegner, der DJK Rhenania Kleve, nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden.

Pumpe holt den Ehrenpunkt

Im Nachbarschaftsduell wurden die Flürener ihrer Favoritenstellung souverän gerecht. Wolfgang Gerth/Thomas Christians, Leon Becks/Oliver Seibert und Torsten Lantermann/Michael Gerth sorgten für die 3:0-Führung nach den Doppeln. Im Anschluss behielten Wolfgang Gerth (2), Becks, Christians, Lantermann und Michael Gerth die Oberhand. Für die personell geschwächten Gäste, die weiterhin ohne ihre Nummer eins Marco Diederichs antreten mussten, holte Ersatzmann Matthias Pumpe den Ehrenpunkt.

Beim Jahresausklang am Samstag (18 Uhr) treten die Flürener bei der DJK Rhenania Kleve an. Der Tabellenzweite stieg in der vergangenen Saison aus der NRW-Liga ab und verzichtete danach auf den Start in der Verbandsliga. Auf den vorderen vier Positionen sind die Gastgeber sehr gut besetzt, allerdings hat die DJK angekündigt, dass mit Johannes Kirchner, Christian Schlesinger und Oliver Jansen gleich drei Akteure dieses Quartetts fehlen werden, so dass die Favoritenrolle recht klar bei den Gästen liegen dürfte. Somit wird es auch nicht zum Duell der aktuell besten Akteure in der Liga kommen. Kirchner gewann 18 von 20 Einzeln, Gerth 17 von 19 Partien. Mit einem weiteren Sieg könnte sich Flüren ein Sechs-Punkte-Polster zulegen.

Weseler TV rechnet sich Chancen aus

Der TV Mehrhoog verabschiedet sich am Samstagabend in Duisburg in die Winterpause. Die Erfolgsaussichten sind dürftig: Der gastgebende TTC Homberg hat angekündigt, diesmal wieder in starker Besetzung anzutreten. Zuletzt spielte der Tabellendritte in Kleve (1:9) und Flüren (0:9) mit einer Rumpftruppe. Der TVM muss auf Marco Diederichs und Christian Könders verzichten. „In Bestbesetzung wären wir auf Augenhöhe. Aber so wird es verdammt schwer, zumal Homberg eine überzeugende Hinrunde hingelegt hat“, so Teamsprecher Rene Weigang.

Der Weseler TV will die erste Halbserie erfolgreich beenden. Im Auswärtsspiel beim neuntplatzierten TV Bruckhausen rechnet sich das Schlusslicht gute Chancen aus. „Wir können quasi komplett antreten. Wenn unsere Leistung stimmt, können wir punkten“, gibt sich Mannschaftsführer Gordon Thiel zuversichtlich. Stefan Rademacher, der zuletzt zweimal nicht mitwirken konnte, ist wieder einsatzbereit.