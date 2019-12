Fußball-Landesligist BW Dingden hat die Hinserie auf einem Abstiegsplatz beendet. Der Aufsteiger ist derzeit Drittletzter, weist jedoch nur einen Zähler Rückstand auf das rettende Ufer auf. Über den Dingdenern steht ebenfalls auf einem Abstiegsrang der punktgleiche VfR Krefeld-Fischeln, der am Sonntag (14.45 Uhr) am Mumbecker Bach zu Gast ist. Zum Rückrundenauftakt erwarten die Dingdener also einen Gegner auf Augenhöhe, der in der Tabelle nur durch das bessere Torverhältnis einen Platz weiter oben liegt. „Das ist mal wieder ein Gegner, der unsere Kragenweite hat. Wir wollen unbedingt punkten“, sagt BWD-Trainer Dirk Juch.

Punkten wollten die Blau-Weißen natürlich auch in den zurückliegenden drei Partien, die allesamt verloren gingen. Vor allem in den letzten beiden Begegnungen war der Aufsteiger davon allerdings extrem weit entfernt. Gegen die Top-Teams der Liga, Kapellen-Erft und St. Tönis, setzte es eine 0:5- und 0:6-Niederlage. „Das war deprimierend. Wir sind nur hinterhergelaufen“, erinnert sich der BWD-Coach, dessen Mannschaft letztlich nicht den Ansatz einer Chance besaß.

Favoritenrolle liegt mal nicht beim Gegner

„Diese Gegner haben ein anderes Niveau. Umso wichtiger ist es, gegen Gegner wie Krefeld-Fischeln zu gewinnen“, so Juch, der in den letzten Wochen im Vorfeld verständlicherweise immer den Kontrahenten die Favoritenrolle zugeschoben hatte. „Das mache ich nicht gerne. Jetzt sind es aber wieder ganz andere Voraussetzungen“, sagt der BWD-Übungsleiter.

Euphorisierte Elf von BW Dingden punktete in Krefeld

Für die Blau-Weißen ist das kommende Spiel möglicherweise die letzte Chance, vor der Winterpause noch einmal wichtige Zähler einzufahren. Denn in der nächsten Woche müssen die Dingdener zum starken Nachbarn PSV Lackhausen. „Es würde uns sehr gut tun, vor der Pause nochmal zu punkten“, sagt Juch. Dass gegen den kommenden Gegner aus Krefeld etwas zu holen ist, zeigt allein die Begegnung aus der Hinrunde. Im Eröffnungsspiel hatte der noch vom Aufstieg euphorisierte Neuling damals ein 1:1 geholt.

BW Dingden setzt auf Fußball der Aufstiegssaison

Von einer defensiven Spielweise, zu der die Dingdener in den letzten Wochen gezwungen waren, will der Trainer morgen nichts wissen. „Wir müssen Druck ausüben und den Fußball spielen, mit dem wir in der Bezirksliga aufgestiegen sind“, sagt er. Dabei können wie auch zuletzt einige Stammkräfte nicht helfen. Michael Leyking (Bänderriss), Marvin Übbing (Bruch des Gelenkkopfes), Robin Volmering (Muskelfaserriss) und Mathis Schluse (Fersenprobleme) fallen aus. Kevin Juch, Sebastian Kamps und Christoph Rülfing schaffen es nach ihren langen Verletzungspausen allenfalls auf die Bank.

Der privat und beruflich bedingte Abgang von Daniel Meyering zu seinem ehemaligen Verein SC 26 Bocholt in der Winterpause kam für die Dingdener überraschend. Dafür einen Ersatz zu holen, dies ist aber nicht vorgesehen. „Was Transfers angeht, haben wir unsere Hausaufgaben gemacht“, so Dirk Juch. Zum Jahreswechsel kehren bekanntlich die beiden Stürmer Sebastian Klein-Schmeink (GW Lankern) und Mohamed Salman (Westfalia Gemen) nach Dingden zurück.