Für den PSV Lackhausen ist bei BW Dingden auch der Sieg drin

Mit dem einen Zähler wollte sich kein Team zufrieden geben. In der Schlussphase ging es noch einmal hin und her. Doch nach zwei ganz frühen Toren wollte kein weiteres mehr fallen. Vor rund 450 Zuschauern im Stadion am Mumbecker Bach trennten sich Gastgeber BW Dingden und Nachbar PSV Lackhausen am Freitagabend im Derby der Fußball-Landesliga 1:1 (1:1). Der Gast aus Wesel zeigte dabei seine mit Abstand beste Saisonleistung und hätte sich gerade in Hälfte eins für eine engagierte und disziplinierte Leistung belohnen können. Nach dem Wechsel fanden dann auch die Blau-Weißen deutlich besser ins Spiel.

Leyking trifft wuchtig mit dem Kopf

Lackhausen gehörten schon die allerersten Minuten, doch plötzlich lag BWD vorne. Nach einer Ecke von Kevin Juch hatte Innenverteidiger Michael Leyking im Zentrum zu viel Platz und köpfte wuchtig zur Führung der Hausherren ein (6.). Die Weseler Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem langen Ball von Stephan Sanders war Felix Gehrmann mit dem Hinterkopf zur Stelle (8.). Während Dingden offensiv kaum stattfand, verzeichnete der Gast bis zur Pause weitere gute Gelegenheiten. Erst übersah Necati Güclü den besser postierten Max Mahn und setzte das Leder am langen Pfosten vorbei (12.), wenig später zielte der agile Luis Blaswich, der Dingdens Außenverteidiger Matties Volmering mehrfach schlecht aussehen ließ, aus spitzem Winkel knapp vorbei (18.). In der Schlussphase von Hälfte eins fand Mahn dann seinen Meister in BWD-Keeper Johannes Buers (42.).

Dingden nach der Pause verbessert

Dingdens Trainer Jürgen Stratmann schien in der Pause die richtigen Worte gefunden haben, denn seine Schützlinge waren mit Wiederanpfiff voll da und setzten Lackhausen sofort unter Druck. Einen Freistoß von Kevin Juch fischte PSV-Torwart Sebastian Kaiser aus dem Winkel (49.), ein weiterer Standard von Juch landete am Außenpfosten (65.).

Wesel fing sich wieder, strahlte über schnelle Gegenstöße erneut Gefahr aus. Glück hatte der Gastgeber dann noch einmal, als Schiedsrichter Adrian Shala nach einem Einsteigen von Lukas Valler gegen Florian Karwath nicht auf Strafstoß für den PSV entschied (75.). Auf der anderen Seite konnte Wesel aber auch froh sein, dass Johannes Bruns nach einigen Fouls nicht die Ampelkarte sah.

Björn Assfelder ist mit der Leistung des PSV zufrieden

"Ein Punkt in Dingden ist grundsätzlich in Ordnung, aber wenn heute eine Mannschaft den Sieg verdient gehabt hätte, dann wären wir das gewesen", zeigte sich PSV-Coach Björn Assfelder mit dem Auftritt seines Teams sehr zufrieden. Für Stratmann war das 1:1 ein gerechtes Ergebnis: "Wesel war vor der Pause besser, wir in der zweiten Hälfte."

BWD: Buers; Matties Volmering, Robin Volmering, Leyking, Schneiders (29. Valler) - Görkes (66. Landzaat), Beckmann, Hoffmann (78. Gertzen), Juch - Bugla, Salman.

PSV: Kaiser; Bruns, Sanders, Sobotta, Laader - Meis, Orkay Güclü (63. Karwath), Necati Güclü, Blaswich - Mahn (82. Nico Giese), Gehrmann.

