Am Niederrhein. Der Landesligist Grün-Weiß Flüren benötigt zum Aufstieg noch drei Siege aus fünf Spielen. Weseler TV und TV Mehrhoog kassieren Niederlagen.

Allmählich können die Tischtennis-Spieler von GW Flüren mit den Vorbereitungen für die Aufstiegsfeier beginnen. Der Spitzenreiter setzte sich beim TV Bruckhausen souverän mit 9:4 durch und benötigt nun aus den verbleibenden fünf Spielen nur noch drei Siege, um die direkte Rückkehr in die Verbandsliga perfekt zu machen.

Gegen den Tabellenneunten, der mit zweifachem Ersatz antrat, ließen die Flürener nie einen Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen. Wolfgang Gerth/Thomas Christians blieben gänzlich ungefährdet, Leon Becks/Oliver Seibert siegten in vier Sätzen. Torsten Lantermann/Michael Gerth behielten nach einem 1:2-Satzrückstand noch die Oberhand. Zwei Einzel gingen kampflos an die Gäste, da Thomas Zak nicht mehr spielen konnte. Die weiteren Punkte holten Wolfgang Gerth (2), Seibert und Michael Gerth. „Ich bin froh, dass wir uns schadlos gehalten haben. Das war nicht einfach“, atmete Wolfgang Gerth nach dem 15. Saisonsieg tief durch.

Nadelstiche des Weseler TV beim TV Voerde reichen nicht

Der Weseler TV musste sich beim TV Voerde mit 3:9 geschlagen geben. Ohne Gordon Thiel, für den Leander Gremm aus der dritten Mannschaft aufrückte, konnten die Rot-Weißen gegen den Tabellendritten einige Nadelstiche setzen. Für einen Punktgewinn kamen sie aber nicht in Frage. Veit Grüttgen und Ralph Benning gewannen ihr gemeinsames Doppel und entschieden beide auch ein Einzel für sich. Stefan Rademacher musste sich in fünf Sätzen geschlagen geben, die restlichen Partien gingen recht eindeutig an Voerde.

Der TV Mehrhoog musste sich beim TTV Rees-Groin II unter Wert geschlagen geben. Beim 2:9 punkteten Christian Könders/Daniel Naves und Matthias Pumpe für den Tabellenletzten, bei dem diesmal Christian Kamps aushalf. Carsten Heisterkamp verlor seine beiden Einzel in fünf Sätzen. Auch Daniel Naves zog knapp den Kürzeren.

In der Bezirksklasse (Gruppe 1) feierte GW Flüren II den ersten Sieg seit Mitte November. Die Grün-Weißen entschieden das Kellerduell beim TTC BW Sevelen nervenstark mit 9:7 für sich. Vier von fünf Fünf-Satz-Spielen gingen an die Gäste. Dieter Kiehle/Winfried Methling (2), Dirk Hörnemann/Christoph Scholten sowie Kiehle, Jonas Gerten, Methling, Hörnemann und Christoph Scholten (2) punkteten.

Der TV Mehrhoog II festigte seinen Platz im Verfolgerfeld durch ein 9:6 gegen den SV Walbeck. Dirk Wolbring/Winfried Terhorst und Thomas Brentrup/Andre Tenbrock-Ingenhorst sorgten für die 2:1-Führung nach den Doppeln. Anschließend waren Volker Klaczynski (2), Wolbring (2), Tenbrock-Ingenhorst (2) und Rainer Anschlag zur Stelle.

BW Dingden zog gegen den Tabellenführer TuS Rheinberg III mit 1:9 den Kürzeren Kay Joosten und Ulrich Nienhaus gewannen ihr Doppel in fünf Sätzen.

Leichtes Spiel für den SV Schermbeck

In der Gruppe 2 hatte der SV Schermbeck erwartungsgemäß leichtes Spiel. Der Tabellenzweite setzte sich beim designierten Absteiger Spvgg. Sterkrade-Nord mit 9:2 durch. Ralf Kunter/Adrian Chadi, Sebastian Kemmesies/Hendrik Fisler sowie Kemmesies (2), Kunter (2), Chadi, Lukas Seland und Thomas Szabo punkteten.

In der Damen-Bezirksliga musste sich GW Flüren dem souveränen Spitzenreiter Meiderich 06/95 mit 1:8 geschlagen geben. Den Ehrenpunkt für den Tabellenvierten holte Maria Pottbäcker.