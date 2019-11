GW Lankern feiert späten Derbysieg beim SV Brünen

Am Niederrhein. Das Lokalduell bei den Landesliga-Fußballerinnen war eng. Am Ende siegte der Favorit GW Lankern durch ein spätes Tor mit 2:1 über den SV Brünen.

Der Favorit wurde im Derby seiner Rolle letztlich gerecht, allerdings sehr spät. Die Landesliga-Fußballerinnen von GW Lankern behielten beim SV Brünen mit 2:1 (1:0) die Oberhand. Erst in der 89. Minute war es der besten GWL-Torschützin Natalie Jeromin vorbehalten, mit ihrem schon zwölften Erfolgserlebnis den Siegtreffer zu markieren. „Es war ein dreckiger Erfolg, aber der war verdient“, sagte Lankerns Trainer Taner Demir.

Auf dem Ascheplatz in Brünen entwickelte sich ein zähes Ringen. „Ich fand, dass es insgesamt ein tolles Lokalduell war. Und wenn Lankern schon froh über den Sieg ist, dann sagt dies allerhand aus“, meinte Andre Dirks. Seiner Mannschaft bescheinigte der Trainer trotz der sechsten Niederlage in Folge eine „taktisch sehr starke Leistung. So ein Punktgewinn gegen Lankern, der wäre für die Moral natürlich super gewesen.“

Elfmeterpfiff für GW Lankern bleibt aus

Dass es lange Zeit sogar danach ausgesehen hatte, dies habe auch am Schiedsrichter gelegen – da waren sich die beiden Trainer letztlich einig. „Andere Unparteiische hätten auch Elfmeter gegen uns gepfiffen“, räumte Andre Dirks ein. Besonders eine Szene hatte sein Pendant Taner Demir geärgert: Als Natalie Jeromin in Strafraum weggecheckt wurde, blieb die Pfeife aber auch stumm (75.). So blieb das Lokalduell bis zum Ende eng und spannend.

In der ersten Hälfte sprach Demir von „gefühlten 80 Prozent Ballbesitz“ gegen ein tief stehendes Team des Gastgebers. „Wirklich klare Chancen hatten wir allerdings nicht“, gestand der GWL-Coach ein. So musste folglich eine Standardsituation für den ersten Treffer herhalten. Nach einer Ecke war Mareen Wienand für den Tabellendritten aus Lankern zur Stelle (43.).

Linda Tichelofen zieht sich Nasenbeinbruch zu

Nach dem Seitenwechsel wollten die Grün-Weißen mit einem zweiten Treffer schnell für klare Verhältnisse sorgen. Doch es kam ganz anders. Nach einem Missverständnis zwischen Natalie Jeromin und Anna-Lena Meiering in der Vorwärtsbewegung konterte Brünen GWL aus und kam durch Julia Bosmann zum Ausgleich (53.). Als die Gäste nur noch zu zehnt waren – Linda Tichelofen zog sich einen Nasenbeinbruch zu (82.), das Wechselkontingent war aber schon erschöpft – schlug Natalie Jeromin zu (89.).

Den siebten Sieg in Serie feierte der PSV Lackhausen mit dem 2:0 (1:0) gegen den SV Budberg II. Nach dem Spielausfall beim GSV Moers II fand der Aufsteiger nur schwer in seinen Rhythmus. „Die ersten 45 Minuten waren eher ein Abtasten“, meinte PSV-Übungsleiter Erwin Althoff. Trotzdem hätte es zu einer recht deutlichen Halbzeitführung reichen können. Doch Lara Humrich (25.) und Katja Menzel (43.) trafen nur Latte oder Pfosten.

Lokalsport PSV holt Samstag nach Die Fußballerinnen des PSV Lackhausen bestreiten am kommenden Samstag (18.30 Uhr) ihr Nachholspiel beim GSV Moers II. Die Partie des Neulings und Tabellenfünften beim Schlusslicht war am 10. November ausgefallen. Die Landesliga-Kontrahentinnen von GW Lankern kicken im Verbandspokal am Samstag (10 Uhr) gegen den Regionalligisten SV Budberg.

Praktisch mit dem Halbzeitpfiff war dann Eva-Maria Lohmeier zum 1:0 zur Stelle. „Nach der Pause hat Budberg stark abgebaut“, sagte Althoff. Dies nutzte Rückkehrerin Katja Menzel in ihrem zweiten Spiel zu einem Sololauf, den sie mit dem Treffer zum 2:0 krönte (60.). Als Fünfter mit einem Spiel weniger liegt der PSV sieben Zähler hinter dem Spitzenreiter. „Warten wir mal die Winterpause ab. Dann schauen wir, wo es vielleicht noch hingeht“, so der Lackhausener Trainer.