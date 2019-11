Hamminkelner SV setzt die Negativserie in der Liga fort

Hamminkeln. Das 11:0 im Pokal war wohl eine Eintagsfliege. Fußball-Bezirksligist Hamminkelner SV bleibt mit dem 0:4 in Mülheim in der Liga viel schuldig.

Die Bezirksliga-Fußballer des Hamminkelner SV blieben auch im sechsten Ligaspiel in Folge ohne Sieg. Beim Mülheimer SV 07 unterlag das Team von Trainer Michael Tyrann am Sonntagnachmittag mit 0:4 (0:1) und kommt damit den Abstiegsrängen allmählich bedrohlich nahe.

Das wollte auch der HSV-Coach nach dieser neuerlichen Pleite nach Spielschluss nicht beschönigen. „Das, was meine Mannschaft heute hier gezeigt hat, das hat ganz einfach nicht gereicht”, so Tyrann in seiner Analyse. „Nach dieser Durststrecke von nun sechs Spielen sind wir wieder mitten im Abstiegskampf angekommen.”

Hamminkelner SV vorne viel zu harmlos

Immerhin eine Halbzeit lang konnten die Gäste mithalten, standen kompakt, ließen wenig zu, strahlten allerdings ihrerseits offensiv keine Torgefahr aus. Wenige Sekunden vor dem Halbzeitpfiff gelang dann den Hausherren nach einer gelungenen Kombination, die Sören Alexander Zachries sehenswert abschloss, die verdiente Führung (45.).

Nach dem Seitenwechsel stemmte sich der HSV noch einmal gegen die drohende Niederlage und hatte in der 55. Minute die große Chance, auf 1:1 zu stellen. Doch Pascal Bongers drosch das Leder aus 13 Metern über das Tor. Im Gegenzug machten es die Mülheimer besser, als Fabian Faulhaber eine erneut sehenswerte Kombination zum 2:0 abschloss (56.). „Das Spiel war damit entschieden”, so Trainer Michael Tyrann, der dann noch miterleben musste, wie Joel Schoof (59.) und Jan Zuweis (86.) die Mülheimer Führung deutlich ausbauten.

HSV: Tünte; Hütten, Siepen (46. Wittig), Fachantidis (64. Paus), Klein-Hitpaß (60. Hooymann), Sweers, Bongers, Kürekci, Wirtz, Hollenberg, Kluitmann (76. Laub).