Hoffnungen von BW Dingden ruhen auf den Neuzugängen

Die Zeiten des Dauererfolgs bei den Fußballern von BW Dingden sind seit dem Landesliga-Aufstieg vorbei. Statt Erfolgsserien wie noch in der Bezirksliga gab es eine Etage höher bisher vor allem Niederlagen – zuletzt satte fünf Pleiten in Folge. Die neue Liga stellte sich bei den Dingdenern von Anfang an als große Herausforderung heraus. Nach 19 absolvierten Partien steht der Aufsteiger mit 14 Zählern auf dem vorletzten Tabellenplatz. Vom rettenden Ufer sind die Blau-Weißen drei Punkte entfernt. Eine Überraschung ist das schwache Abschneiden nicht. „Die Liga ist einfach sehr gut. Es gab in den letzten Jahren genug Aufsteiger, die direkt wieder durchgereicht wurden. Wir wussten, dass es schwer wird“, sagt BWD-Trainer Dirk Juch.

Gerade einmal drei Siege fuhren die Blau-Weißen bisher ein, fünf Mal kamen sie zu einem Remis. Mit 19 Toren weisen die Dingdener die mit Abstand schwächste Offensive der Liga auf. Mehr Gegentreffer hat nur Schlusslicht Giesenkirchen kassiert. Eine Bilanz, die Dirk Juch zu einem deutlichen Zwischenfazit verleitet: „Wenn wir jetzt genau so weitermachen würden, würden wir absteigen. Es fehlte Qualität“, sagt er.

BW Dingden rüstet personell nach

Da er bereits vor Wochen zu dieser Erkenntnis gekommen war, haben die Dingdener Verantwortlichen längst gehandelt und personell nachgerüstet. Mit Sebastian Klein-Schmeink (GW Lankern), Marvin Übbing (zuletzt vereinslos) und Mohamed Salman (Westfalia Gemen) verstärken ab sofort gleich drei namhafte Akteure die harmlose BWD-Offensive. Vor allem auf Rückkehrer Salman, den es nach dem Aufstieg im Sommer in Richtung Gemen gezogen hatte, ruhen in Dingden nun die Hoffnungen. Resul Vila (RWS Lohberg) soll die Defensive verstärken. „Ich bin total überzeugt davon, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Dass es eine richtig schwere Aufgabe ist, wissen wir alle“, gibt sich Juch deutlich optimistischer als noch im Herbst.

Lücke von Mohamed Salman kann keiner schließen

Auch wenn der BWD-Coach es nicht so darstellt, so ist die Zuversicht bei den Blau-Weißen eng verbunden mit den nun getätigten Transfers. Das ist verständlich. Denn die BWD-Offensive erwies sich in einem Großteil der Spiele – vor allem in den Partien gegen die Top-Teams – als nicht ligatauglich. Die Lücke, die Salman im Sturmzentrum hinterlassen hatte, konnte kein BWD-Akteur schließen.

Bemüht im Spiel nach vorne, aber oft zu wirkungslos

Juch versuchte es in der Spitze immer wieder mit neuen Spielern – richtig überzeugen konnte niemand. Das lag vor allem auch daran, dass kein gelernter Angreifer im Kader steht. Die Sturmzentrale blieb bis zuletzt eine Baustelle. „Wir hatten nie wirklich Entlastung nach vorne und kamen so auch in der Defensive in Bedrängnis. Es war dann schwer für die ganze Mannschaft“, so Juch, der weit davon entfernt ist, einem seiner Kicker einen Vorwurf zu machen.

Seine Schützlinge waren im Spiel nach vorne bemüht, aber zu oft wirkungslos. Den Vorwurf, im Sommer nicht entsprechend nachgerüstet zu haben, müssen sich die Dingdener nach Ablauf der ersten Saisonhälfte wohl gefallen lassen. „Es hat sich aber nichts ergeben. Daher sehe ich es nicht als Fehler an, dass wir keinen Landesliga-Stürmer verpflichtet haben“, meint Juch, der einige gute Gespräche mit Kandidaten geführt hatte. Es passte aber nicht. „Bei uns fließt eben nicht das große Geld. Und darauf sind wir stolz“, schiebt er nach.

Lokalsport Leichte Entwarnung für Trainer Dirk Juch Der Trainingsauftakt am Montagabend verlief nicht so, wie Dirk Juch sich das gewünscht hätte. Drei der vier bei den Hamminkelner Stadtmeisterschaften verletzten Kicker verpassten den Start bei den Blau-Weißen. Deniz Tulgay muss bekanntlich seinen MRT-Termin am kommenden Montag in Sachen Knieverletzung abwarten. Bei Felix Leyking sind die Kniebeschwerden nicht schlimmer geworden, er legt nun eine zwei- bis dreitägige Pause ein. Der Tritt in die Ferse von Timo Holtkamp scheint keine längere Ausfallzeit nach sich zu ziehen, er drehte schon wieder Laufrunden. Die Wadenblessur von Gerrit Lange zieht eine Pause nach sich. „Er ist selbst Physiotherapeut und kann das gut selbst einschätzen“, so sein Coach. Marvin Übbing beginnt in zwei Wochen wieder mit Laufeinheiten.

Nun ist mit Salman genau der Spieler da, der sein Team durch seinen Abschied erst vor letztlich kaum lösbare Probleme gestellte hatte. Mit ihm und auch Routinier Sebastian Klein-Schmeink, der ebenfalls eine BWD-Vergangenheit besitzt, soll die Torgefahr zurückkommen. Viel Eingewöhnungszeit werden die Neuen wohl nicht brauchen. Eine Garantie für den Klassenerhalt sind sie für Dirk Juch aber nicht. „Wir müssen uns in der Gesamtheit ebenfalls besser präsentieren“, fordert der BWD-Trainer.

Auch das große Verletzungspech war ein Grund dafür, dass die Dingdener nur selten ihr Leistungsniveau ausschöpfen konnten. „Ich habe fast nie mit der besten Elf spielen können. Der Kader war zu klein“, so Juch. Und das neue Jahr beginnt mit den alten Problemen. Zum Trainingsauftakt am Montagabend fehlten wieder einige Akteure (siehe Box). Dafür haben die Verantwortlichen mit Blick auf die kommende Saison mit dem aktuellen Kader schon alles unter Dach und Fach gebracht. Bis auf Julian Weirather, der wie Gerrit Lange seine aktive Karriere beenden und zusammen mit Lange bei den Oldies kicken möchte, haben alle Akteure ihre Zusage gegeben. Und diese gilt unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit – am liebsten natürlich in der Landesliga.