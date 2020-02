HSG Wesel bezieht mittlerweile so richtig deftige Packungen

Die Bezirksliga-Handballerinnen von BW Dingden vermochten nicht, an die zuletzt gezeigten Heimleistungen anzuknüpfen. Als Gast des MTV Rheinwacht Dinslaken II bezogen die Blau-Weißen eine 18:24 (9:14)-Niederlage. „Das Spiel hätte noch zwei Stunden dauern können, wir hätten es nicht gewonnen“, meinte Trainer Tobias Weidemann nach der Partie.

Von Anfang an liefen die Dingdenerinnen in Dinslaken hinterher. Nach zwölf Minuten stand es bereits 3:8, eine Auszeit des BWD-Coaches brachte dann aber Besserung – zumindest in der Defensive. „Da hatten wir zu Beginn überhaupt keinen Zugriff“, bemängelte Weidemann. BWD kam ein wenig heran, aber weniger als drei Treffer betrug der Rückstand nie. Dies lag besonders an der Offensive, die weiterhin schwächelte. So saß nur einer von sechs Strafwürfe.

BWD: Ostendorf, Leszinski; Bußkamp (5/1), Loskamp (1), Ratering (4), Volmering, Weidemann (2), Geuting (3), Dienberg, Wittich, Stenert (3), Tenhagen.

Unerklärlicher Einbruch für Trainer Andreas Maile

Auch der SV Schermbeck zog den Kürzeren. Im Heimspiel gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade III gab es eine 19:25 (11:10)-Niederlage. Bis zur 14. Minute (10:4) schien die Partie für die Schermbeckerinnen noch in den richtigen Bahnen zu verlaufen. Doch dann kam ein Bruch ins Spiel, der Faden ging komplett verloren. „Ich habe überhaupt keine Erklärung dafür“, wunderte sich Trainer Andreas Maile, der von einem „abgeschenkten Spiel“ sprach. Bis zur 45. Minute (18:18) war trotzdem noch alles möglich, aber dann gelang neun Minuten lang kein Treffer (18:22).

SVS: Latzel; Grömping (2), J. Schulte-Loh (2/2), Reuter (1), Maile (2), C. Heidermann, Neuenhoff, C. Schulte-Loh (2), Schulte-Bocholt (4/2), Kötter (1), Triptrap, Nondorf (1), Janßen (2), J. Heidermann (2).

HSG HMI bleibt dem Spitzenreiter auf den Fersen

Hatte die HSG Wesel als punktloses Schlusslicht in der ersten Saisonhälfte so lange die Kraft reichte noch ordentlich mitgehalten, so gibt es derzeit Packungen. Mit dem 11:35 (6:17) fiel diese auch beim HC TV Rhede II deftig aus. „Das war eine ganz schlechte Leistung“, räumte Handballerin Helen Esser ein.

HSG: Schade; Steinkamp, Korczak, Glaser, Esser (4), Seidler (2), Panek (2), Gaede (3).

Durch einen klaren 25:16 (12:8)-Erfolg beim TV Issum II bleibt die HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg auf Tuchfühlung zum Tabellenführer TuS Lintfort II. Anders als von Trainer Ralf Sobotta erwartet, dominierten die Vereinigten die Partie von Beginn an. „Es war nicht klar, dass es so ein deutlicher Sieg wird. Eigentlich haben wir mit mehr Gegenwehr gerechnet, man muss aber auch sagen, dass wir vor allem im Mittelblock mit Clara Bruckwilder und Lea Becker sehr gut gearbeitet haben“, so Sobotta. (R. P./flofi)

HSG HMI: K. Bücker ; Schnelting (2), Becker (6), Bruckwilder, Helling (1), Müller (6/4), Eimers, Nehling (6/1), Gorges, E. Bücker, Haves (2), Roes, A. Bücker (2), Hövelmann.