Die letzten beiden Partien fielen dem Coronavirus zum Opfer, am Wochenende allerdings wollen die Verbandsliga-Handballer der HSG Wesel endlich wieder spielen. Das Team von Trainer Jan Mittelsdorf gastiert am späten Sonntagnachmittag (17 Uhr) bei der Turnerschaft St. Tönis, und bislang ist von einer Absage der Partie – ob mit oder ohne Besucher – noch keine Rede gewesen.

Deshalb möchten die Weseler nur allzu gern die Miniserie von 5:1-Zählern weiter ausbauen und einen weiteren, möglicherweise schon den entscheidenden Schritt in Richtung Klassenverbleib machen. „Die Chance ist nicht groß, da unser Gegner bislang besser durch die Saison gekommen ist”, sagt der HSG-Trainer. „Aber sie ist da, und wir werden versuchen, Zählbares mitzunehmen und das Thema Abstieg weitgehend ad acta zu legen.”

HSG Wesel mit unterschiedlichen Erfahrungen mit St. Tönis

Für Mittelsdorf und seine Mannschaft wird es von zentraler Bedeutung sein, wie rasch das Team nach der mehrwöchigen Spielpause wieder in Tritt kommt. Die aktuellen Erfahrungen mit dem kommenden Gegner sind dabei höchst unterschiedlich. Beim letzten Gastspiel der HSG setzte es eine deftige Niederlage, bei der die Weseler am Ende eine 25:32-Niederlage kassierten. Im Hinspiel im November des vergangenen Jahres allerdings behielt das Mittelsdorf-Team vor heimischer Kulisse mit 32:31 knapp die Oberhand.

„Die Turnerschaft ist ein Gegner, der uns eigentlich liegt”, sagt der Coach. „Aber wir müssen achtsam sein, dürfen den Auftakt der Partie nicht verschlafen und müssen rasch unseren Spielfluss finden.” Der Plan ist es, aus der zuletzt sehr starken Deckung heraus zu einfachen Toren zu kommen. Allerdings war an eine normale Spielvorbereitung angesichts des Coronavirus nicht zu denken. „Ein richtiges Training sieht anders aus”, sagt Mittelsdorf. „Natürlich herrscht große Ungewissheit im Team, ob die Spiele stattfinden oder nicht.”

Zudem muss die HSG schon jetzt zwei Nachholtermine daheim gegen die Zweitvertretung der DJK Adler Königshof und auswärts bei der Turnerschaft Lürrip einplanen. „Da sind wir derzeit in der Terminfindung”, so der Weseler Trainer. „Ich hoffe, dass nicht noch mehr Spiele ausfallen.“

In personeller Hinsicht plagen Mittelsdorf die üblichen Sorgen. Kreisläufer Michael Steffens und Justin Rotte sind aus privaten Gründen am Sonntag nicht dabei, Jonas Kulinski ist beruflich verhindert. Ungewiss ist derzeit der Einsatz von Daniel Weber, der nach wie vor an einer Fußverletzung laboriert. „Sollte sich bei der medizinischen Untersuchung Gravierendes herausstellen, kann es sein, dass er in dieser Saison nicht mehr spielen wird”, so der Trainer der HSG.