Fabian Hoffmann und die HSG Wesel sind am Sonntag in Rhede gefordert.

Wesel. Der Weseler Handball-Verbandsligist ist zum Jahresabschluss am Sonntag beim starken Aufsteiger HC TV Rhede zu Gast.

HSG Wesel reist mit Respekt nach Rhede

Der unglücklichen 27:28-Heimniederlage gegen die Zweitvertretung des TV Aldekerk vom vergangenen Wochenende zum Trotz wollen die Verbandsliga-Handballer der HSG Wesel unbedingt mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause gehen. Das letzte Spiel des Jahres führt das Team von Trainer Jan Mittelsdorf am Sonntagabend (18.15 Uhr) zum HC TV Rhede, der in der Tabelle zwei Punkte und drei Plätze hinter den Weseler Handballern positioniert ist.

Der gastgebende Aufsteiger, der sich bislang stark präsentiert hat, ist aus Sicht des HSG-Coaches ein gefährlicher Gegner. „Wir fahren mit einer gehörigen Portion Respekt nach Rhede, weil wir wissen, was die können”, sagt Mittelsdorf vor dem Match. „Der Neuling will sich beweisen, sein Punktekonto aufbessern und die zum Teil respektablen Resultate bestätigen.” Nicht zuletzt deshalb weist er eine Favoritenrolle für sein Team entschieden zurück und verweist darauf, dass der Gastgeber eine eingespielte Mannschaft hat, die mit nur wenigen Veränderungen bereits viele Jahre zusammenspielt. Da ist offensichtlich über die Jahre etwas zusammengewachsen. Bis auf Hermann alle an Bord „Die wissen ganz sicher, was zu tun ist”, sagt Mittelsdorf. „Aber wir wissen auch, was uns dort erwartet und wollen unbedingt punkten. Wir müssen halt aufpassen und von Beginn an dagegen halten.” Seine positive Grundstimmung speist sich derzeit aus den aktuellen Vorstellungen seiner Mannschaft, die bis auf ganz wenige Ausnahmen überzeugend waren, auch wenn am Ende der Aufwand nicht immer den gewünschten Ertrag brachte. Trotz ihres auf elf Spieler geschrumpften Kaders konnte die HSG bislang überzeugen und möchte mit einem weiteren Erfolg wieder ins gesicherte Mittelfeld aufsteigen. „Dass wir uns trotz dieser schwierigen Personallage so gut verkauft haben, spricht für uns”, sagt Mittelsdorf. „Das macht Lust auf mehr.” Besserung ist in Sicht. Gleich drei zusätzliche Spieler, die allesamt derzeit noch in der Landesliga spielen, werden den Kader der HSG Wesel zur Rückrunde wieder auffüllen. Für das abschließende Match in Rhede ist das allerdings noch Zukunftsmusik. Aktuell freut es den Coach, das bis auf den noch bis Weihnachten beruflich verhinderten Tobias Hermann alle Mann an Bord sein werden. „Insofern bis ich sehr zuversichtlich gestimmt, dass wir die erste Phase der Saison mit einem Erfolgserlebnis abschließen werden, um dann mit einem sicheren und guten Gefühl in die Weihnachtszeit zu gehen.”