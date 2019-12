Am Niederrhein. Der Coach der Dingdener will auf die späte 0:1-Niederlage in Lackhausen nach der Winterpause aufbauen. Verstärkungen sollen Sturmprobleme beheben.

Kampfgeist von BW Dingden stimmt Dirk Juch zuversichtlich

Als sich die erhitzten Gemüter wieder ein wenig beruhigten, da sorgte Eray Tuncel für die versöhnlichste Szene an einem Nachmittag, an dem sich der PSV Lackhausen und BW Dingden über ein normales Derbymaß hinaus beharkt hatten. Der Angreifer des mit 1:0 siegreichen Weseler Teams trabte noch einmal über den gesamten Rasen zur Gästebank, umarmte den dort sitzenden Dirk Juch und wünschte schöne Feiertage. Auch für den Trainer der Blau-Weißen schienen die Auseinandersetzungen während der Partie und direkt nach Spielschluss zu diesem Zeitpunkt wieder erledigt zu sein. Seine Landesliga-Kicker nahm Juch dabei auch ausdrücklich in Schutz, verteidigte gleichzeitig das eigene Aufbrausen: „Wer selbst mal Fußball gespielt hat, der weiß, wie das ist, wenn du dir in der allerletzten Sekunde noch den entscheidenden Treffer einfängst. Da können die Emotionen schon einmal mit einem durchgehen.“

Mit einem 0:0 beim zur Spitzengruppe der Landesliga zählenden Nachbarn hätte der Aufsteiger aus Dingden den vorletzten Platz zwar auch nicht verlassen, doch ein Remis in Wesel wäre direkt vor Weihnachten ein deutliches Zeichen und sicher auch zusätzliche Motivation für die anstrengenden Wochen der Wintervorbereitung, die am Mumbecker Bach am 6. Januar aufgenommen wird, gewesen.

Der Einsatz hat gestimmt

Ein positives Zeichen seiner Mannschaft, das sah Juch hinterher aber auch ganz unabhängig von der 0:1-Niederlage, die PSV-Kapitän Johannes Bruns in der 94. Minute besiegelt hatte. „Der Einsatz hat absolut gestimmt. Die vielen Dingdener Zuschauer, die heute auch wieder hier waren, haben gesehen, dass wir bereit sind, für den Klassenerhalt zu kämpfen. Es ist schade, dass wir hier nichts geholt haben, aber auf diese Leistung können wir auf jeden Fall aufbauen.“

In kämpferischer Hinsicht lag der 53-Jährige genau richtig. Fußballerisch muss sich BWD allerdings noch deutlich steigern, um am Ende tatsächlich über dem Strich zu landen. „Wir kennen unsere Defizite, gerade im offensiven Bereich, und haben deshalb ja extra noch einmal nachgelegt“, sagt Juch, der im neuen Jahr zusätzlich auf die Rückkehrer Sebastian Klein-Schmeink (GW Lankern) und Mohamed Salman (Westfalia Gemen) sowie Marvin Uebbing (SV Krechting) setzen kann. Insbesondere Torjäger Salman soll den bislang mit Abstand schwächsten Angriff der Liga beleben.

Drei Punkte bis zum Nichtabstiegsplatz

„Man darf dazu auch nicht vergessen, dass wir aktuell noch einige Verletzte haben, die im neuen Jahr zurückkommen und uns ebenfalls weiterhelfen werden“, betont der BWD-Übungsleiter. Illusionen gibt sich der frühere Zweitliga-Spieler von Rot-Weiß Oberhausen dennoch nicht hin. Zwar trennen sein Team zur Winterpause nur drei Zähler vom rettenden 14. Rang, den aktuell der VfR Fischeln einnimmt, doch die Stärke der neuen Klasse hat ihn schon beeindruckt: „Der Sprung ist schon gewaltig. Wir haben bisher viel von den anderen Mannschaften lernen dürfen. Jetzt müssen wir zeigen, dass wir das auch umsetzen können.“

Die erste Gelegenheit dazu werden die Blau-Weißen am 9. Februar haben, wenn sich der Tabellensechste VSF Amern in Dingden vorstellt. Das Hinspiel verlor BWD noch mit 0:3.