Landesligist BW Dingden feiert Hattrick in der Halle

Mission erfüllt, Titel verteidigt: Die Landesliga-Kicker von BW Dingden gewannen am gestrigen Sonntag die Hamminkelner Hallen-Stadtmeisterschaft. Vor rund 400 Besuchern in der Dingdener Sporthalle am Mumbecker Bach setzte sich das Team von Trainer Dirk Juch im Finale mit 2:1 (1:1) gegen den A-Ligisten BW Wertherbruch durch und durfte anschließend den Siegerpokal in die Höhe stemmen. Nach den Erfolgen in den beiden Vorjahren gelang den Dingdenern damit der Hattrick.

„Dass wir gewonnen haben, und das sicher auch nicht unverdient, gehört zu den positiven Dingen dieses Tages“, so Juch zufrieden nach dem Finale. Allerdings hatte er mit Gerrit Lange, Felix Leyking, Deniz Tulgay und Timo Holtkamp gleich vier verletzte Spieler zu beklagen. „Wir sind hier mit einer sehr jungen Mannschaft angetreten, die ihre Sache sehr gut gemacht hat.“

Alexander Sack glänzt beim Sieger aus Dingden

Aus einem starken Kollektiv ragte vor allem der Doppeltorschütze des Finales heraus. Alexander Sack erzielte beide Treffer zum Sieg, schoss insgesamt fünf Tore und beeindruckte mit schnellen Dribblings und der nötigen Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor. Nach neun Minuten traf der 20-Jährige aus spitzem Winkel zur 1:0-Führung seines Teams, nachdem seine Kollegen zuvor mit besten Einschussgelegenheiten am starken Wertherbrucher Keeper Carsten Hansen gescheitert waren.

Die Führung des zwei Klassen höher beheimateten Favoriten hielt indes nur wenige Sekunden. Schon im Gegenzug konnte Wertherbruch, in diesem Jahr Ausrichter der Stadtmeisterschaft, ausgleichen. Lars Bollmann versenkte den Ball aus kurzer Distanz freistehend im rechten unteren Eck (9.).

Leonardo Moschüring trifft für BW Wertherbruch

Erst nach dem Seitenwechsel gelang erneut Sack das Führungstor zum 2:1 (15.). BWD hatte noch einmal großes Glück, als Wertherbruchs Leonardo Moschüring 40 Sekunden vor dem Ende die dicke Chance zum Ausgleich nicht nutzen konnte. „Wir sind dennoch mit unserem Auftritt hochzufrieden“, so BWW-Coach Rene Olejniczak. „Wir wollten uns heute super präsentieren. Ich denke, das ist uns gelungen, auch wenn wir das Finale nicht mehr gewinnen konnten.“

A-Ligist wirft den Hamminkelner SV raus

Immerhin hatte der A-Ligist im Halbfinale mit dem Hamminkelner SV einen Bezirksligisten aus dem Turnier geworfen. Beim 1:0 (1:0)-Erfolg gegen das Team von Michael Tyrann war Mark Stenkamp der Schütze des goldenen Tores. „Diese Niederlage war ärgerlich aus meiner Sicht, weil wir über das gesamte Match die bessere Mannschaft waren“, sagte Tyrann nach Spielende. „Dennoch bin ich nicht unzufrieden mit unserem Auftritt, wenn man gesehen hat, wie wir durch die Vorrunde marschiert sind und auch gegen den späteren Sieger Dingden mit 3:2 gewinnen konnten“, lautete das zufriedene Resümee des Übungsleiters.

Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass seine Spieler im Neun-Meter-Schießen um den dritten Platz gegen den SV Brünen mit 4:5 unterlagen. Den entscheidenden Fehlschuss leistete sich Felix Paus, sauer war indes niemand auf ihn.

SV Brünen landet auf dem dritten Platz

Bei den Brüner Spielern hingegen war die Freude riesig. Nach drei Vorrundensiegen gegen VfR Mehrhoog (6:3), SV Ringenberg (5:2) und BW Wertherbruch (7:2) war für das Team von Trainer Aycin Özbek erst im Halbfinale Schluss. Dort aber unterlagen sie dem alten und neuen Stadtmeister aus Dingden glatt mit 1:5 (0:4). Mathis Schluse (2.), Timo Ameling (4.), Deniz Tulgay (7.), Alexander Sack (9.) und Steffen Buers (18.) hatten für Blau-Weiß getroffen, Brünens Lasse Schulte-Bunert erzielte Sekunden vor dem Ende den Ehrentreffer (20.). „Meine Spieler haben ein richtig gutes Turnier gespielt“, so Özbek nach dem dritten Platzes. „Im Halbfinale aber fehlte uns die Kraft, was zu Fehlern und vermeidbaren Toren führte.“

Ein Titel aber ging dann doch noch nach Brünen. Mit insgesamt sieben Treffern aus dem Spiel heraus und einem verwandelten Neunmeter war Luca Schanzmann der treffsicherste Torschütze des Turniers und durfte die Torjägerkanone mit nach Hause nehmen. „Wir haben gut gespielt, aber am Ende nicht gewinnen können“, so der Brüner Spieler. „Insofern ist diese Ehrung für mich ein kleiner Trostpreis.“