Wesel. Am fleißigsten und am schnellsten: In der Jahresbilanz der Lauffreunde Hadi Wesel feiern Andrea Pfister und Bernd Diekmann jeweils Doppelerfolge.

Lauffreunde Hadi Wesel ehren ihre Schnellsten

Im Rahmen ihrer Weihnachtsfeier im Ristorante Leo‘s ehrten die Lauffreude Hadi Wesel auch ihre Vereinsmeister und die Gewinner der Kilometerpokale in den Kategorien Lauf und Walk. Die Vereinsmeister beim Lauf werden nach einer Formel berechnet, die Strecke, Zeit und Altersklasse in ein Verhältnis setzt und in eine Punktzahl umwandelt.

Vereinsmeisterin 2019 mit 10.626 Punkten wurde Andrea Pfister. Auf den Silberrang kam Anne Kunze mit 8.920 Zählern, den dritten Platz belegte Sabine Roeser (8.423). Auf den weiteren Rängen bis Platz sechs landeten, 4. Conny Kunz (8.386), 5. Sandra Buschkamp (6.965), 6. Nadine Sperling (5.151).

Alter und neuer Vereinsmeister bei den Hadis wurde Bernd Diekmann mit 12.615 Punkten. Auf Platz zwei folgte ihm Michael Witter mit 11.329 Punkten. Den Bronzerang belegte Klaus Arping mit 10.715 Punkten. Es folgten, 4. Christopher Kloß (10.670), 5. André Winnen (10.577), 6. Michael Knüpfer (10.569).

„Foto-Finish“ beim Kilometerpokal

Beim Kilometerpokal der Läufer werden die gelaufenen Wettkampfkilometer im Wertungszeitraum addiert. Die ersten drei Plätze bei den Frauen belegten Andrea Pfister mit 346,075 Kilometern vor Anne Kunze (314,285 km) und Nadine Sperling (233,395 km).

Bei den Männern gab es bis zum Schluss auf den ersten drei Plätzen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Den Sieg verbuchte schließlich Bernd Diekmann mit 416,480 km. Nur fünf Kilometer dahinter folgte Christopher Kloß (411,480 km). Der Vorsprung auf Platz drei betrug gerade einmal 1,110 Kilometer, diesen belegte Maik Jansen (410,370 km).

Auch wurden die Vereinsmeister 2019 in der Kategorie Walk/Nordic-Walk ausgezeichnet. Bei den Frauen siegte Sonja Schramm vor Martina Langhoff auf Platz zwei und Ruth Koster auf dem Bronzeplatz. Bei den Männern belegte Herbert Schramm den ersten Platz. Auf Rang zwei „walkte“ Ralf Bodden, gefolgt von Hardmut Skarda auf Platz drei.