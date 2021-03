Ludwig-Kofo Asenso hat seine eigene Fußballschule gegründet

Schermbeck Der Oberhausener, der für den SV Schermbeck in der Oberliga kickte, spielt heute noch für den SC 20 in der Bezirksliga und trainiert ein Team.

Ludwig-Kofo Asenso weiß, wovon er spricht, weiß, was harte Arbeit bedeutet und weiß auch, wie viel Liebe man für Fußball entwickeln kann. Der 32-jährige frühere Oberliga-Fußballer des SV Schermbeck hat 2019 eine eigene Fußballschule gegründet. Unter dem Namen „Medijam – die Fußballschule im Pott“ bietet er individuelle Einheiten für Sportler an und hilft damit auch inmitten einer weltweiten Pandemie, in der insbesondere junge Sportler mit großen Träumen sich keinen Monat Pause erlauben können.

In Ghanas Hautpstadt Accra geboren

Asenso ist in Ghanas Hauptstadt Accra geboren, im Ruhrgebiet aufgewachsen und hat als gnadenloser Malocher die Rolle in der Innenverteidigung für sich entdeckt. „Wenn der Trainer was von Taktik erzählt hat, habe ich als Spieler immer abgeschaltet“, lacht er. Das änderte sich erst mit seinem Trainerschein. 2019 erwarb er in der Sportschule in Wedau die B-Lizenz. Beim Oberligisten 1. FC Bocholt lernte er Fitness zu schätzen: „Der Trainer hat mir gesagt, dass ich meinen Vertrag auflösen soll, weil er drei, vier Leute vor mir sieht. Aber in der Sommerpause habe ich mir einen eigenen Trainingsplan erstellt und meine Ernährung umgestellt. Als wir in die Vorbereitung gegangen sind, haben alle gesagt: Das ist doch jemand anderes.“

Über Kettwig nach Oberhausen

Das war für Asenso selbst Zeichen genug, um weiter hart an sich zu arbeiten und spielte in der Folge auch noch einige Jahre in der Oberliga, ging letzte Saison nach Kettwig in die Kreisliga A und ist nun beim SC 20 Oberhausen in der Bezirksliga. „Mit der klaren Absprache, dass ich komme, wenn ich kann“, verrät er.

Denn der Zeitplan als Individualcoach ist gut gefüllt. Er betreut nicht nur Nachwuchskicker, sondern auch erwachsene Fußballer und Schiedsrichter. Wichtig ist für ihn nur eines: „Er oder sie muss Bock haben!“ Viele Kinder werden von ihren Eltern fast schon gedrängt, das bringt aber gar nichts. „Ich will weitergeben, dass es jeder schaffen kann, wenn er nur will und genug an sich arbeitet. Sie müssen Ambitionen haben.“

Daher schaut sich Asenso beim ersten gemeinsamen Training genau an, wen er vor sich hat. „Mit dem ersten Blick musst du schon wissen, wie er tickt. Braucht er Ansagen oder wie kann man ihm helfen, sein Potenzial auszuschöpfen.“

Es brauche schließlich eine vertrauensvolle Basis, um miteinander arbeiten zu können. Aktuell betreut er Fußballer und Fußballerinnen ab dem 2011er Jahrgang. „Da bin ich ehrlich und sage ganz klar, dass es mehr bringt, sie erst mal ohne Druck spielen zu lassen.“

Denn der Oberhausener weiß ganz genau, dass ohne die richtige Liebe zum Fußball alles viel schwieriger wird. Asenso hat als Jugendtrainer Erfahrungen gesammelt und viele talentierte Fußballer gesehen. Nicht alle sind immer bereit, im Leistungsbereich dann auch Einschnitte anderswo auf sich zu nehmen. „Meine Zeit besteht 24 Stunden und sieben Tage die Woche aus Fußball“, gibt er zu.

Auge und Gefühl helfen

Eine Stunde dauert das Individualtraining mit seinen Sportlern, manche sieht er wöchentlich, manche sogar mehrmals die Woche. Da aktuell nur Eins-zu-Eins-Betreuung erlaubt ist, ist die Woche randvoll. „Ich komme kaum noch dazu, privat Fußball zu schauen.“

Dabei helfen ihm Auge und Gefühl für seine eigene Arbeit. „Nicht jeder Profi muss so und so schnell sein. Ich beurteile das nach Gefühl und gehe ganz individuell auf die Schwächen ein.“ Deshalb gibt es dann auch schon mal Hausaufgaben, wie 200 Pässe mit dem schwachen Fuß per Video zu schicken. „Man sieht nach kurzer Zeit, ob jemand trainiert hat oder nicht.“

Darüber hinaus tauscht er sich auch spätestens ab der U 14/15 mit den Jugendtrainern aus. „Da geht es auch um Belastungsteuerung und ich will keinem Trainer reinpfuschen. Ich will nur den Jungs helfen, das Beste aus sich rauszuholen.“

Aus taktischen Sachen hält er sich deshalb trotz mittlerweile gesteigertem Interesse raus: „Das ist Sache der einzelnen Trainer, aber Fitness, Koordination, Schnelligkeit und Technik braucht jeder.“

Das ist natürlich anstrengend und niemand geht ohne verschwitztes Trikot aus der Medijam-Fußballschule nach Hause. Doch genau das ist Asenso wichtig: „Ich habe mich für die Selbstständigkeit entschieden, weil ich mein eigener Herr sein will, aber auch selbst entscheiden, wen und wo ich trainiere.“

Freiheit und Leidenschaft

Das war in den letzten Monaten nicht unbedingt immer einfach. Zwar war das individuelle Training über den Winter die einzige Möglichkeit, draußen Sport zu treiben und sich fit zu halten, doch geschlossene Anlagen und Verordnungen haben den Betrieb natürlich eingeschränkt. Auch jetzt, wo klar ist, dass die Saison in der Jugend kaum fortgesetzt werden kann, und alle Teams bereits an den Kadern für die kommende Spielzeit schrauben, ist natürlich auch seine Expertise und Arbeit gefragt.

Asenso arbeitet dennoch unabhängig in der Medijam-Fußballschule und das mit Konzept: „Ich brauche eine gewisse Freiheit und die Leidenschaft. Das bringt dann am Ende diese bestimmte Magie, die den Unterschied ausmacht.“