Michael Tyrann fordert Punkte von seiner Hamminkelner Elf

Hamminkeln. Der Bezirksligist erwartet am Mittwochabend den Duisburger FV 08. Der Coach kann nun auch wieder mit mehr fitten Spielern planen.

Als einen „rabenschwarzen Tag“ bezeichnete Michael Tyrann das Spiel seines Hamminkelner SV zuletzt beim 1. FC Bocholt II, das mit 2:4 verloren ging. Der Fußball-Bezirksligist holte damit nur einen Sieg aus den vergangenen neun Partien. Am Mittwoch soll um 20 Uhr im Nachholspiel zu Hause gegen den Duisburger FV 08 mal wieder ein Dreier her.

„Die Einstellung in Bocholt stimmte, außer beim Torabschluss haben wir vieles richtig gemacht“, blickt Tyrann auf die Niederlage zurück, bei der sein Team ein 0:2 ausglich, um am Ende doch mit leeren Händen dazustehen. „Nun müssen wir aber punkten. Von Beginn an muss unser Platz brennen. Wenn wir über den Kampf kommen, bin ich mir sicher, dass wir wieder Zähler holen.“

Hütten fehlt gesperrt

Dabei nicht mithelfen kann Abwehrchef Peter Hütten, der nach der Roten Karte in Bocholt für drei Spiele gesperrt wurde. Außerdem fehlen dem Coach Tom Klump, Tobias Quartsteg, Felix Paus, Lukas Bannemann und Pascal Bongers aufgrund von Verletzungen oder Verhinderungen. Dafür kehren Maximos Fachantidis, Lars Klein-Hitpaß, Oliver Hooymann und Alexander Siepen in den Kader zurück.

Den Gegner aus Duisburg sieht Tyrann als fußballerisch sehr gute Truppe. „Besonders mit Bora Karadag, der aus Scherpenberg kam, haben sie sich verstärkt“, findet der Übungsleiter.