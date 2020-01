Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Noch ein Gastspiel

Nach dem Auftritt am Samstagabend beim Spitzenreiter wartet eine Woche später direkt erneut in der Fremde ein weiterer harter Brocken auf die HSG Wesel. Am 25. Januar (19 Uhr) gastiert das Team von Jan Mittelsdorf beim Tabellenvierten TSV Kaldenkirchen. Erst am 1. Februar (18 Uhr) schnuppert das Team wieder heimische Hallenluft, wenn es gegen den Tabellenletzten Tschft. Grefrath geht.