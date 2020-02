Der Ärger beim Fußball-Landesligisten BW Dingden ist noch nicht verflogen. Die Niederlage beim Abstiegskonkurrenten SV Hönnepel-Niedermörmter (0:1), die wegen des starken Windes unter irregulären Umständen zustande gekommen war, wirkt auch knapp zwei Wochen später noch nach. „Wir alle ärgern uns immer noch. Aber die Punkte bekommen wir nicht wieder“, sagt BWD-Trainer Dirk Juch. So unglücklich die Pleite war: Der Druck auf die Blau-Weißen, die auf dem vorletzten Tabellenplatz stehen, ist gewachsen.

Trotz hoffnungsvollen Starts ins neue Jahr mit dem 1:0-Erfolg über Amern drohen die Dingdener, wenige Wochen später bereits den Anschluss an das rettende Ufer zu verlieren. Die Bedeutung der Heimpartie am Sonntag (15 Uhr) gegen das Schlusslicht DJK/VfL Giesenkirchen könnte also viel größer nicht sein. Die Dingdener, die bereits fünf Zähler Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsrang aufweisen, stehen gegen den Letzten gehörig unter Zugzwang.

Hinspiel-Erfolg macht BW Dingden Mut

Bei einer Niederlage gegen den Mit-Aufsteiger droht das Team von Dirk Juch bereits früh im neuen Jahr den Anschluss zu verlieren. „Wir müssen gewinnen. Mit dem Druck müssen wir leben“, bringt es der Übungsleiter auf den Punkt. Es ist jedoch nicht nur für die Blau-Weißen, sondern auch für den Gegner ein richtungsweisendes Spiel. Für Giesenkirchen ist es wohl die letzte Chance, noch einmal in den Kampf um die Ligazugehörigkeit einzugreifen. „Die werden uns sicherlich nichts schenken“, sagt Dirk Juch.

Der Übungsleiter warnt davor, die Bedeutung der Partie zu überstrapazieren. „Sonst droht man, zu verkrampfen“, so Juch. Ein Negativbeispiel war die Hinrunden-Partie gegen den Tabellennachbarn Holzheimer SG, gegen den sein Team zu Hause unterging (0:6). Das Hinspiel in Giesenkirchen sollte den Dingdenern jedoch Mut machen. In der Ferne setzten sich die Blau-Weißen deutlich mit 4:1 durch.

Dieses Ergebnis will Dirk Juch aber nicht überbewerten. Vielmehr sieht er den Gegner in einer vergleichbaren Situation mit seinem Team. „Giesenkirchen tut sich als Aufsteiger ähnlich schwer wie wir“, sagt er. Das weiß er durch die regelmäßigen Telefonate mit Giesenkirchens Coach Volker Hansen.

Die personelle Lage bei den Dingdenern bleibt angespannt. Trotz der Aufstockung des Kaders im Winter bieten sich dem Coach kaum Alternativen. Zwar kehren mit Timo Holtkamp, Gerrit Lange, Robin Volmering und Michael Leyking vier wichtige Spieler ins Aufgebot zurück. Nicht alle sind bereit für die Startelf. Kai Fiebig, Deniz Tulgay (beide Knieprobleme), Sebastian Kamps (Muskelverletzung) und Resul Vila (Bänderverletzung) fehlen ebenso wie Marvin Übbing, dem wegen seiner Knieverletzung sogar das Ende seiner Laufbahn droht. Neu auf der Ausfallliste sind Julian Weirather (Knie verdreht) und Steffen Buers (privat verhindert). „Das tut schon weh“, so Juch, dem damit seine Mittelfeldzentrale wegbricht. Die Einsätze von Philipp Rensing und Kevin Juch sind noch fraglich.