Hamminkeln. Allerdings gehen die Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden am Samstag nur als Außenseiterinnen in das Derby beim Meister in Borken.

Plan der Dingdener Blau-Weiß-Damen: Erst Punkte, dann Pizza

Derbyzeit in der 2. Volleyball-Bundesliga der Damen. Für den SV BW Dingden (5. Platz/15 Punkte) steht am Samstag (19.30 Uhr) der Auftritt vor der lautstarken Kulisse in der Halle Mergelsberg bei den Skurios Volleys (3./19) in Borken auf dem Programm.

Aber auch wenn es für den amtierenden Meister bislang nicht ganz so rund läuft, Borken ging bereits dreimal als Verlierer vom Feld, und die beiden Mannschaften nur vier Zähler trennen, so sind die Rollen zumindest für die Gäste klar verteilt.

„Für uns wäre ein Punkt in Borken ein Erfolg. Mehr wäre natürlich noch toller, aber Borken ist schon noch der große Favorit“, erläutert BWD-Mannschaftsführerin Maike Schmitz, die natürlich auch weiß, dass die Sechs von Skurios-Coach Chang Cheng Liu im Sommer mit Anika Brinkmann ihre wohl stärkste Spielerin der vergangenen Saison abgeben musste. „Trotzdem: Wenn es bei denen einigermaßen normal läuft und sie stabil stehen, wird es für uns dort sehr schwer.“

„Wir müssen improvisieren, könnten den Gegner damit aber auch überraschen“

Die Lösung könnte lauten, dass es auch bei den Dingdenerinnen nicht „normal“ läuft. Etwas ändern wird sich nämlich garantiert, da Diagonalangreiferin und Stammspielerin Katrin Kappmeyer privat verhindert ausfällt und auch Ersatz Karina Hegering nach längerer Krankheit nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte sein wird oder sogar ebenfalls komplett passen muss. „Von daher müssen wir improvisieren, könnten den Gegner damit aber auch überraschen und vielleicht aus dem Konzept bringen“, erläutert Schmitz einen Plan, der so nicht geplant war.

„Wir können entspannt nach Borken fahren, beide können die Punkte gut gebrauchen“, erklärt BWD-Trainer Marinus Wouterse. „Borken schaut mit einem Auge nach oben und Dingden mit einem Auge nach unten. Wer da am meisten Druck empfindet, werden wir am Samstag sehen“, so der Coach, der Borken ebenfalls als klaren Favorit ansieht. Er hofft, dass seine Spielerinnen an die starken Leistungen der vergangenen Partien anknüpfen können. Mut sollten den Blau-Weißen zudem die Erinnerungen an den letzten Auftritt in Borken geben, als sie im März beim ungeschlagenen Meister einen Zähler entführten.

Im Fan-Bus ist kein Platz mehr für die Mannschaft

Noch nicht konkret geplant ist, was nach der Partie passiert. Dabei deutet sich für das Gäste-Team ein Problem an, das viele Amateur-Sportler gerne hätten: „Im großen Fan-Bus ist wahrscheinlich kein Platz mehr für die Mannschaft, weil so viele Leute mitkommen wollen“, erläutert Maike Schmitz, die mit ihren Kolleginnen nach dem Derby zuerst Pizza essen gehen möchte, um anschließend noch eine größere „Sause“ einzuläuten: „Es wird unsere Weihnachtsfeier. Wenn wir die mit mindestens einem Punkt aus Borken angehen können, wäre das schon cool.“

Dabei ist das Derby gar nicht der letzte Auftritt für BWD vor dem Fest, am 21. Dezember kommt noch RPB Berlin nach Dingden.