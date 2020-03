Wesel. Nach Yannik Oenning hat der PSV Lackhausen einen weiteren Akteur vom VfL Rhede verpflichtet. Und der kennt sich in Wesel bereits bestens aus.

Der PSV Lackhausen hat nach Yannik Oenning für die kommende Saison einen weiteren Akteur vom Ligakonkurrenten VfL Rhede an den Molkereiweg gelockt. Im Gegensatz zum 27-jährigen Mittelfeldspieler Oenning, der noch nie das Trikot der Postsportler trug, ist der zweite Neuzugang ein alter Bekannter. Sebastian Kaiser war erst 2018 von seinem Stammverein nach Rhede gegangen. Nach zwei Spielzeiten im Tor des VfL kehrt der 25-Jährige nun zum Weseler Fußball-Landesligisten zurück.

Was beide Neuverpflichtungen laut Björn Assfelder aber eint: „Es sind beides Typen, die das unbedingte Streben nach Erfolg auszeichnet“, sagt der PSV-Trainer. Schon nach der erfolgreichen Hinrunde habe das Lackhausener Trainerteam analysiert, dass der Wille, sich gegen Niederlagen zu stemmen auf dem Feld durchaus noch größer sein könne. „Deshalb haben wir uns dazu entschieden, die Struktur in der Mannschaft mit diesen Transfers ein wenig aufzubrechen“, erklärt Assfelder, betont aber auch, dass der Verein vom Grundsatz her aber natürlich immer noch vor allem auf junge und lernwillige Kicker mit Entwicklungspotenzial setzen wolle. Mit weiteren Kandidaten sind bereits erste Gespräche geführt worden.

Auch Kapitän Johannes Bruns bleibt

Auch die Gespräche mit den Spielern des aktuellen Kaders haben die Verantwortlichen mittlerweile aufgenommen. Definitiv auch in der nächsten Saison für den PSV spielen wollen Kapitän Johannes Bruns, Lennart Laader, Lauritz Meis, Luis Blaswich, Linus Dersch, Youngster Florian Karwarth sowie die Zwillinge Nico und Timo Giese. Mit den anderen Spielern sollen in den nächsten Tagen weitere Gespräche folgen. Dabei sei es, so Assfelder, auch wahrscheinlich, dass sich der Verein im Sommer von einigen Akteuren trennt.

Der 36-Jährige ist jetzt schon davon überzeugt, „eine gute Qualität in der Mannschaft“ zu haben, will diese nun noch weiter steigern, um im nächsten Jahr oben mitzuspielen. „Dieses Ziel sollten wir uns auf jeden Fall setzen. Stand jetzt würde ich aber sicher nicht sagen wollen, dass wir ganz oben angreifen können. Da hängt dann auch viel von der Ligeneinteilung oder den Auf- und Absteigern ab“, sagt Assfelder.

In Wesel fehlt ein Kunstrasenplatz

Grundsätzlich sei sein Team ja auch wegen der vorhandenen, oder besser nicht vorhandenen Strukturen – zum Beispiel fehlt ein Kunstrasenplatz – in der Landesliga gut aufgehoben. Seit Montag kann sein Fußball-Landesligist auch nicht mehr auf den eigenen Rasenplätzen trainieren. Wegen der schwierigen Witterungsbedingungen ist die Anlage am Molkereiweg komplett gesperrt worden. Gestern Abend stand deshalb Alternativtraining in der Halle auf dem Programm.