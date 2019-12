PSV Lackhausen erledigt die Pflicht beim Schlusslicht

Der Fußball-Landesligist PSV Lackhausen hat seine Pflichtaufgabe erledigt. Der Tabellenfünfte setzte sich mit 4:2 (1:0) beim Schlusslicht DJK/VfL Giesenkirchen durch. Das Ziel von PSV-Trainer Björn Assfelder, in den letzten beiden Spielen vor der Winterpause noch sechs Zähler einzufahren, ist damit zur Hälfte erfüllt. „Mir war vor dem Spiel egal, wie wir gewinnen. Wichtig sind nur die Punkte. Letztlich war es ein ordentlicher Auftritt“, zog der Übungsleiter zufrieden sein Fazit.

Der Weseler Coach hatte unerwarteterweise auf seinen Stammkeeper Raven Olschewski verzichten müssen. Der Schlussmann lag mit einem Virus flach. Für ihn stand Canberk Cevirgen im PSV-Kasten. Der zweite Keeper hatte aber vor allem im ersten Durchgang nicht viel zu tun. Die Weseler dominierten die Partie von Beginn an. Währen Nico Giese in der fünften Minute noch das Glück im Abschluss fehlte, machte er es sieben Minuten später besser. Er hämmerte eine Bogenlampe zum 1:0 ins Tor des Gastgebers.

Chance für Arda Gözüdok von Anfang an

Auch danach gaben die Lackhausener weiter den Ton an, kamen aber erst in der Schlussphase des ersten Durchgangs zu weiteren guten Gelegenheiten. Sebastian Eisenstein (40.), Eray Tuncel (43./45.) und Arda Gözüdok (44.) verpassten es allesamt, zu erhöhen. Letzterer erhielt gestern mal wieder eine Chance von Beginn an und machte seine Sache gut. „Arda trainiert immer sehr fleißig. Er hatte sich den Einsatz verdient“, so Björn Assfelder über seinen Youngster.

PSV verspielt Führung in nur drei Minuten

Die Gäste machten im zweiten Durchgang da weiter, wo sie aufgehört hatten – jedoch mit mehr Erfolg im Abschluss. Nico Giese erhöhte in der 52. Minute auf 2:0. Die Vorentscheidung sollte es aber nicht gewesen sein. „Danach haben wir das Fußballspielen für einige Minuten eingestellt“, so Assfelder, dessen Team die Zwei-Tore-Führung innerhalb von drei Minuten verspielte (60./63.).

Vom Ausgleich ließen sich die Weseler aber nicht lange beeindrucken. Sebastian Eisenstein stellte auf 3:2 (68.), Viktor Klejonkin erhöhte auf 4:2 (75.). „Wir sind ruhig geblieben und haben es dann doch recht souverän heruntergespielt“, meinte Björn Assfelder.

PSV: Cevirgen; Fuchs, Bruns (80. Sanders), Dersch, Laader, Klejonkin, N. Giese (84. Michels), T. Giese, Gözüdok (62. Kasparek), Tuncel, Eisenstein (68. Sadek)