PSV Lackhausen geht beim Spitzenreiter „voll auf Sieg“

Die letzten beiden Auseinandersetzungen bezeichnet Björn Assfelder als „wild und spektakulär“. Mit 5:4 siegten seine Landesliga-Fußballer des PSV Lackhausen in der vergangenen Saison bei der Spvgg. Sterkrade-Nord, das Hinspiel verloren die Weseler im Herbst mit 3:4. „Wenn wir uns bei den Siegen weiter in schöner Regelmäßigkeit abwechseln, käme mir das sehr gelegen“, sagt der 36-Jährige. „Mir würde aber auch ein 1:0 genügen.“ Kein Wunder, schließlich gastiert die Assfelder-Elf als Tabellenvierter am Sonntag (15 Uhr) auf dem Kunstrasen des Spitzenreiters aus dem Oberhausener Stadtteil.

Obwohl Sterkrade und den PSV nur drei Plätze trennen, liegen 15 Zähler zwischen den beiden Kontrahenten. Ein Abstand, der für Björn Assfelder uneinholbar erscheint. „Die Plätze eins und zwei sind meiner Meinung nach vergeben“, meint der Weseler Coach. Hinter dem Sonntag-Gastgeber aus Sterkrade rangiert mit zwei Zählern Rückstand DJK Teutonia St. Tönis. Ein winziges Hintertürchen lässt sich Assfelder dann allerdings doch noch offen. „Vielleicht gerät einer ja ins Straucheln, dann sollten wir unsere Hausaufgaben gemacht haben.“

Björn Assfelder von Sterkrade-Nord überrascht

Und dazu zählen trotz des starken Tabellenführers auch Punkte in Sterkrade. „Wir werden voll auf Sieg gehen“, kündigt Assfelder an. Er erinnert sich noch gut an die Hinrundenpartie, als eine 3:2-Führung noch von den Gästen gedreht wurde. Er habe nicht damit gerechnet, dass Sterkrade so eine Konstanz an den Tag legen würde. „Vielleicht haben wir denen sogar ein bisschen geholfen, dass sie durch den Sieg bei uns noch mal Schub und Euphorie mitgenommen haben“, so der Lackhausener Übungsleiter. Eine Hilfestellung reiche aber

Halbzeitansprache von gleich drei Trainern

Nach den 90 Testspiel-Minuten des vergangenen Sonntags war das 1:1 beim GSV Moers kein Thema mehr am Molkereiweg. Der schwache Auftritt sei schon in der Halbzeitpause hinreichend thematisiert worden. Dabei hatten sich mit Assfelder und den beiden Co-Trainern Admir Begic und Paul Braun alle Verantwortlichen zu Wort gemeldet. „Davon waren die Spieler wohl überrascht. Auf jeden Fall hat das Wirkung gezeigt, es war jetzt eine sehr engagierte Trainingswoche von allen“, freut sich Björn Assfelder.

Der 36-Jährige besitzt gegenüber weiten Teilen der ersten Serie nun „ein personelles Luxusproblem. Die bestmögliche Aufstellung für einen Sieg müssen wir noch austüfteln.“ Sebastian Eisenstein war beim Test in Moers umgeknickt, konnte Dienstag aber schon wieder mitmischen. Timo Giese (Schlag auf das Schienbein) ist noch nicht so weit, Einsatz stark gefährdet. Stephan Sanders (Bänderriss) fehlt sicher, bei Christopher Abel (Überbein Ferse) geht die Tendenz auch eher in Richtung Ausfall. Rückkehrer Luis Blaswich wäre auf verschiedenen Positionen einsetzbar. „Es ist noch vollkommen offen, wo, wie und ob er überhaupt spielt“, sagt Assfelder. (R. P.)