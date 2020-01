PSV Lackhausen mit gelungener Generalprobe vor dem Ernstfall

Der PSV Lackhausen hat eine gelungene Generalprobe hingelegt. Im letzten Test vor der Nachholpartie bei der SV Hönnepel-Niedermörmter (Sonntag, 15 Uhr) kam der Fußball-Landesligist zu einem 2:1 (2:1)-Erfolg beim FSV Duisburg. „Das war die beste Vorbereitungsleistung. Wenn wir die zum Sonntag transportieren können, dann haben wir alles richtig gemacht“, sagt Trainer Björn Assfelder. Eray Tuncel (21.) und Linus Dersch (29.) drehten die Partie nach dem 0:1 (13.).

Doch nun geht es am Sonntag zum letzten Hinrundenspiel, das im Dezember wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden war. „Der Acker bebt“ – mit dem Slogan wirbt die SV Hönnepel-Niedermörmter, doch ob der nach den vorhergesagten Regenfällen auch wirklich bespielbar ist, wird sich wohl erst kurzfristig zeigen. „Wir wollen da gewinnen, letztlich egal wie“, sagt der PSV-Trainer, der mit seinem Team durch drei Punkte auf Tabellenrang drei klettern kann. Der Gastgeber liegt übrigens als Drittletzter auf einem Abstiegsplatz.

Luis Blaswich ersetzt Julian Fuchs „Eins-zu Eins“

Seit rund vier Wochen befindet sich Björn Assfelder mit seinem Kader in der Vorbereitungsphase. „Die ist eigentlich viel zu kurz“, meint der 36-Jährige. Deshalb sei alles „ein bisschen gebündelt“ abgehandelt worden. Die Nachholpartie am Sonntag ließ keine andere Möglichkeit zu. Größere Ausreißer hat es in der Trainings- und Testphase nicht gegeben. „Das lief alles durchschnittlich“, erzählt Assfelder.

Positiv gestaltete sich für den Übungsleiter allerdings die personelle Situation. Die Langzeitverletzten Lauritz Meis, Jona Sobotta und Daniele Kowalski sind zwar noch nicht bei 100 Prozent, doch die kommen auch erst durch Einsätze. „Es fehlen halt noch Spielpraxis und Rhythmus“, sagt der PSV-Coach. Das Trio wird zumindest zum Kader gehören, Meis möglicherweise auch zur ersten Elf. Den Status sollte sich auch Rückkehrer Luis Blaswich erarbeitet haben. Der 21-Jährige nimmt die Rolle von Julian Fuchs ein, der beruflich in Stuttgart, aber ausgerechnet an diesem Wochenende in der Heimat weilt. „Er kann ihn Eins-zu-Eins ersetzen, da gibt es also keine Baustelle“, so Björn Assfelder.

Stephan Sanders (Bänderriss und Knochenabsplitterung) sowie Mohamed Baydoun (Knorpelschaden) fehlen. Das Thema Deniz Özel „hat sich erledigt“, so Assfelder.