PSV Lackhausen mit Glück, aber auch später Qualität

Wesel. Fußball-Landesligist PSV Lackhausen liegt im Soll. Als Tabellendritter weicht Trainer Björn Assfelder jedoch nicht vom Saisonziel ab.

Die Zahl der Begegnungen ist eher übersichtlich, gerade mal sieben Spiele haben die Landesliga-Fußballer des PSV Lackhausen bestritten. Die Bilanz kann sich aber sehen lassen: Platz drei, fünf Siege sowie jeweils ein Remis und eine Niederlage. Doch was nach meist überzeugenden Auftritten aussieht, das entpuppte sich in Wirklichkeit nicht immer als ein Fußballfest. Dies weiß auch Trainer Björn Assfelder. Der 37-Jährige nimmt es aber pragmatisch. „Die Leistung ist letztlich egal, wenn der Erfolg da ist", sagt der Übungsleiter.

Und den feierte die Truppe vom Molkereiweg zunächst. Mit einem eindrucksvollen 4:1 beim Lokalrivalen BW Dingden startete der PSV, es folgte ein 1:1 gegen den momentanen Tabellenführer SV Sonsbeck. „Die beiden Spiele waren in Ordnung", lautet das Resümee Assfelders. In diese Kategorie fiel auch noch die erste Hälfte des Auswärtskicks beim TSV Wachtendonk-Wankum (2:1). Danach erwies sich die Formkurve als höchst instabil, oft auch mit Tendenz nach unten. „Bis auf die ersten zweieinhalb Partien haben wir es nicht geschafft, konstant gute Leistungen abzurufen", räumt Björn Assfelder ein.

Last-Minute-Treffer halten PSV auf Erfolgskurs

Trotzdem blieben die Lackhausener auf dem Erfolgsweg, also hatte der Coach „auch nur recht wenig zu klagen". Vier Siege mit einem Tor Unterschied sollten nach dem 1:1 im Spitzenspiel gegen Sonsbeck folgen. Einige davon durch Treffer in allerletzter Minute. Bei allem Glück zeugte dies auch von einer individuellen Qualität und dem neuen Anspruch, den der Übungsleiter seiner Truppe verpassen möchte. „Wir wollen uns nicht mehr mit einem Punkt zufrieden geben." Dies verinnerlichte die Elf schon recht eindrucksvoll. An Last-Minute-Treffer kann sich Björn Assfelder „in der Häufigkeit in den Vorjahren nicht erinnern".

„Das Glück war dann irgendwann aufgebraucht"

Doch ausgrechnet im letzten Spiel vor dem Lockdown kam der Rückschlag, kassierte der PSV die erste Niederlage in dieser Saison. „Das Glück war dann irgendwann aufgebraucht", so der Trainer, für den auch Ausfälle wie der Routiniers und Zwillinge Nico und Timo Giese für die Formschwankungen als Erklärung dienen. Beim Neuling VfL Tönisberg lief beim 2:6 nichts zusammen. Korrigieren konnten die Weseler diesen letzten Eindruck vor dem Lockdown aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht mehr, denn der nächste Gegner TuS Fichte Lintfort musste eben wegen eines Coronafalls passen.

Ziel bleibt bei „zwei Punkte plus x"

So ging es frühzeitig in die Winterpause. Wie lange diese noch anhält? „Vor März rechnen wir nicht mit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs", sagt Assfelder. Dabei fordert es vom Fußballverband Niederrhein (FVN), dass dieser „im Vorfeld eine Lösung findet, in welcher Form - nur Hinrunde oder beispielweise danach noch Auf- und Abstiegsrunde - die Saison fortgesetzt wird". Nächste Woche will der PSV-Coach seine Kicker mit individuellem Training im Homeoffice wieder fordern. Zum Trainingsstart, wann auch immer der wieder möglich ist, soll das Team nicht bei Null anfangen.

Von seinem eigentlichen Ziel, „zwei Punkte plus x" durchschnittlich in jedem Spiel zu holen, weicht Björn Assfelder nicht ab. „Stand jetzt bleibt es dabei." Allerdings weiß der 37-Jährige auch, dass bei einem Sieg im Nachholspiel gegen Lintfort nur noch ein Zähler Rückstand auf Rang eins bestünde. „Zu gegebener Zeit muss man dann vielleicht mal gucken und eventuell ein neues Ziel festsetzen." Viel hänge aber auch davon ab, wie es überhaupt weitergehe.

Gespräche mit Spielern jetzt aufnehmen

Bei ihm ist dies immerhin klar, da er im Frühling um zwei Spielzeiten am Molkereiweg verlängerte. Bei den eigenen Spielern will Assfelder in den nächsten Tagen die Gespräche für die neue Saison in Angriff nehmen. „Wir haben immer Anfang des Jahres angefangen", sagt der Coach, der mit potenziellen Neuzugängen Kontakt aufgenommen hat. „Wir haben bei externen Spielern schon mal die Tendenz abgefragt, sind da also dran." Wie auch fast am Spitzenreiter aus Sonsbeck, wenn denn irgendwann mal die 90 Minuten gegen Lintfort erfolgreich nachgeholt werden können.