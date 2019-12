Am Niederrhein. Am Sonntag erwartet der PSV Lackhausen den Aufsteiger BW Dingden zum Derby. Ein verdienter Spieler reist bei den Blau-Weißen nicht mehr mit an.

PSV Lackhausen will das Derby gegen BW Dingden dominieren

Zu ihrem jeweils letzten Spiel des Jahres treffen am Sonntag (14.15 Uhr) der PSV Lackhausen und Gast BW Dingden im Lokalderby der Fußball-Landesliga aufeinander. Es ist bereits das Rückspiel der Nachbarn, die sich in dieser Saison nach langer Zeit mal wieder in der Meisterschaft messen. Im Hinspiel hatte sich der PSV souverän mit 3:1 durchgesetzt. Die Ausgangslage war damals jedoch eine völlig andere als beim Wiedersehen. Die Blau-Weißen waren nach dem Aufstieg mit einem Punktgewinn in die Saison gestartet und mit großer Euphorie in die Begegnung gegen die Weseler gegangen. Die Juch-Elf bekam zu Hause ihre Grenzen aufgezeigt.

Während die Weseler in der Folge eine sehr ordentliche Spielzeit hinlegten und mittlerweile auf dem fünften Rang stehen, kämpfen die Blau-Weißen als Vorletzter gegen den Abstieg. Magere 14 Zähler stehen beim Aufsteiger auf dem Konto. „Es muss einiges zusammenpassen, wenn wir etwas holen wollen. Wir müssen darauf hoffen, dass der PSV nicht seinen besten Tag erwischt“, sagt BWD-Trainer Dirk Juch.

BWD-Trainer Dirk Juch: „Mit einem Punkt wären wir hochzufrieden.“

Der Respekt gegenüber dem Nachbarn ist groß. Von Vorfreude ist bei den Dingdenern im Gegensatz zum Hinspiel nicht viel zu hören. „Für diese Spiele sind wir aufgestiegen“, sagt Juch, fügt aber auch an: „Mit einem Punkt wären wir hochzufrieden.“ Ein Dingdener Sieg wäre eine große Überraschung.

Dass die Kräfteverhältnisse im Fußball-Kreis klar verteilt sind, weiß auch PSV-Trainer Björn Assfelder. „Wir stehen in der Pflicht, drei Punkte zu holen“, sagt er. Das bezieht er gar nicht mal nur auf das bisherige Abschneiden der beiden Nachbarn. Vielmehr will er seine Forderung, aus den letzten beiden Partien sechs Punkte zu holen, erfüllt wissen.

Assfelder: „Habe in der Liga schon bedeutend schlechtere Teams gesehen“

Mit dem jüngsten 4:2 über das Schlusslicht Giesenkirchen haben die Weseler die Hälfte der Vorgabe schon erfüllt. „Wir dürfen den Gegner aber dennoch nicht unterschätzen. Ich halte Dingden für eine gute Mannschaft und habe in der Liga schon bedeutend schlechtere Teams gesehen“, sagt Assfelder.

Großartig beschäftigt hat sich der PSV-Trainer mit dem Gegner im Vorfeld nicht. „Wir kennen uns ja. Das ist manchmal hilfreich“, so Assfelder. Großartig auf die Blau-Weißen eingehen will er in der Vorbereitung auf das Spiel aber gar nicht. Zumindest hat der Name des Kontrahenten morgen keinen Einfluss auf Taktik und Ausrichtung seines Teams. „Wir wollen dominant auftreten. Wie das aussehen wird, werden wir dann sehen. Wenn wir aber das auf den Platz bringen, was wir können, werden wir gewinnen.“

Selcuk Özdas nicht mehr im Kader von BW Dingden

Sein Gegenüber Dirk Juch gibt sich verständlicherweise zurückhaltender. „Wir müssen alles reinlegen, was wir haben“, fordert er von seinem Team. Dies hat in den letzten Wochen gegen die Top-Teams der Liga nicht gereicht. „Aber der Derby-Charakter spielt ja auch eine Rolle. Wir glauben an unsere Chance.“ Juch muss weiter auf Marvin Übbing (Bruch des Schienbeinkopfes), Michael Leyking (Bänderriss) und Mathis Schluse verzichten. Hinter Robin Volmering, Sebastian Kamps, Kevin Juch und Christoph Rülfing stehen noch Fragezeichen.

Selcuk Özdas gehört nicht mehr zum Kader des Landesligisten. „Es macht für ihn keinen Sinn mehr, weil er nicht mehr richtig herankommt. Aber wir hatten ein sehr gutes Gespräch und sind ihm als Verein sehr dankbar. Er hat sich sehr verdient gemacht“, sagt Juch.

Auf Weseler Seite fehlt neben den Langzeitverletzten Christopher Abel beruflich verhindert. Die Einsätze der erkrankten Timo Giese und Lennart Laader sind fraglich. Der wiedergenesene Schlussmann Raven Olschewski wird wohl zwischen die Pfosten zurückkehren.