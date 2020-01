Quantensprung und Torflut beim Oberligisten SV Schermbeck

1. FC Bocholt, FC Schalke 04 II, FC Kray, am Samstag ETB SW Essen und am 2. Februar 1. FC Kleve – Fußball-Oberligist SV Schermbeck hat sich in der Wintervorbereitung zumeist gleich- oder sogar höherklassige Gegner ausgesucht. Eventuell kommt am 29. Januar noch ein Test beim Westfalenligisten YEG Hassel hinzu. Beim Niederrhein-Oberligisten FC Kray erreichte der SVS jetzt ein 4:4 (3:2).

„Wir haben unsere Tore sehr gut herausgespielt“, freute sich Schermbecks Trainer Thomas Falkowski. Nikolaj Zugcic (1:0/21.), Michael Smykacz mit seinem ersten Tor für den SVS (2:1/33.), Kevin Rudolph (3:2/44.) und Dominik Hanemann (4:3/71.) waren erfolgreich. Doch es gab auch ein großes Manko. „Wir haben Kray zu den Toren eingeladen“, ärgerte sich Falkowski, der mit seinem Stammkeeper Cedric Drobe (Muskelfaserriss) in der nächsten Woche wieder rechnet.

Ansonsten genießt der Coach die für ihn in Schermbeck ungewöhnliche Luxussituation, dass er fast aus dem Vollen schöpfen kann. „Wir haben einen enormen Konkurrenzkampf. Dabei haben die jungen Spieler einen Quantensprung gemacht“, so Falkowski. Bis auf die Torhüterposition sei derzeit kein einzige Platz in der Startelf für das erste Meisterschaftsspiel vergeben.

Der SV Bislich musste den Test gegen GW Flüren wegen einer Grippewelle im Team absagen. (R. P.)