René Olejniczak bleibt Trainer bei BW Wertherbruch

„Derzeit sieht es wirklich so aus, dass sich zwei gesucht und gefunden haben“, sagte René Olejniczak vor fast genau einem Jahr. Und daran hat sich nichts geändert, weshalb der Fußball-Trainer und der A-Ligist BW Wertherbruch im kommenden Sommer in eine vierte gemeinsame Spielzeit gehen. Auch Co-Trainer Markus Glaser sagte für eine weitere Saison zu.

„Wir sind mit seiner Arbeit sehr zufrieden und wissen auch, was wir menschlich an ihm haben“, so BWW-Senioren-Obmann Carsten Hansen. „Er ist in der Mannschaft voll akzeptiert und auch in Sachen Zuschauer bekommen wir positives Feedback. Zudem spricht die Kontinuität der Ergebnisse für ihn, weshalb wir nicht lange überlegen mussten.“

Vollstes Vertrauen beiderseits

Ähnliches gilt für René Olejniczak: „Ich bin wirklich zufrieden hier, sehe aber auch noch Verbesserungspotenzial. Ich habe vollstes Vertrauen zu Vorstand und Mannschaft und denke, das beruht auf Gegenseitigkeit“, so der 34-Jährige. „Wertherbruch ist ein kleiner Verein, der im Rahmen seiner Möglichkeiten aber viel bewegt. Wir haben eine gute Jugendarbeit mit vielen engagierten Trainern. Ziel muss es natürlich sein, den Jugendspielern eine Perspektive im Seniorenbereich zu bieten und den einen oder anderen früher oder später auch bei uns in der ersten Mannschaft einzubauen.“

Als Rene Olejniczak in der Spielzeit 2017/18 Nachfolger von Roger Vienenkötter in Wertherbruch wurde, da war BWW nach nur einjährigem Intermezzo aus der A-Liga wieder abgestiegen. Für den damals 31-jährigen Olejniczak war es der erste Job als hauptverantwortlicher Trainer einer ersten Mannschaft. Zuvor hatte er als Co beim SV Brünen sowie als Coach des PSV Lackhausen III gearbeitet.

Dickes Ausrufezeichen zum Start

Für Olejniczak bedeutete der neue Job also Neuland, dafür setzte er allerdings direkt ein dickes Ausrufezeichen. Mit seinem neuen Team gewann er durch einen 1:0-Finalsieg gegen den haushohen Favoriten BW Dingden die Hamminkelner Stadtmeisterschaft. Der Beginn einer Erfolgsstory, dessen letztes Kapitel noch lange nicht geschrieben zu sein scheint. Die direkte Rückkehr in die Kreisliga A und eine starke erste Serie ließen der Coach und die Blau-Weißen folgen.

Derzeit rangieren die Blau-Weißen mit 28 Zählern aus 17 Versuchen im gesicherten Mittelfeld auf Rang neun. „Unser Ziel ist es, Wertherbruch in der A-Liga zu etablieren und ich möchte dabei helfen“, so der B-Lizenz-Inhaber. „Ich habe nicht das Gefühl, dass ich oder die Mannschaft schon satt sind oder wir dringend endlich mal andere Gesichter sehen müssten.“ Was dem 34-Jährigen in Wertherbruch ebenfalls gut gefällt: „Bei Rückschlägen, die wir ja auch schon erlebt haben, bleiben alle ruhig, genauso wie nach Erfolgen niemand sofort abhebt. Ich denke, dass das auch eine gesunde Lebenseinstellung ist.“

Knieverletzung beendete Spielerlaufbahn

In so jungen Jahren ist Rene Olejniczak übrigens Trainer geworden, weil das Knie des einstigen A-Liga-Kickers der PSV-Reserve frühzeitig nicht mehr mitspielte. „So kommt man früher an die Seitenlinie, als einem lieb sein kann. Aber mir macht das immer noch unheimlich viel Spaß“, so der 34-Jährige. „Und bei all den Sachen, die man fußballerisch vermitteln möchte, so sollte der Spaß am Fußball gerade im Amateurbereich immer auch noch eine große Rolle spielen.“

Im Hinblick auf die kommende Saison sagt Obmann Hansen: „Wir sind optimistisch, dass der Kader zusammenbleibt. Viele Akteure spielen schon seit der Jugend zusammen.“ Und unter welchem Trainer sie künftig kicken, ist ja nun auch klar.