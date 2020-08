RV Lippe-Bruch Gahlen richtet Turnier für den Nachwuchs aus

Ganz im Zeichen der Dressurprüfungen steht am Samstag die Anlage des RV Lippe-Bruch Gahlen.

Schermbeck. Nach dem gelungenen Late-Entry-Turnier für die Vielseitigkeitsreiter lädt der RV Lippe-Bruch Gahlen am Samstag zur Dressur-Veranstaltung ein.

Das Late-Entry-Turnier für die Vielseitigkeitsreiter vor knapp drei Wochen war ein voller Erfolg. Nun profitieren die Dressurreiter von einer kurzfristigen Veranstaltung des RV Lippe-Bruch Gahlen. Sieben Prüfung haben die Gahlener Verantwortlichen ausgeschrieben, am kommenden Samstag (ab 8.30 Uhr) gehen diese auf der Anlage an der Nierleistraße in Dorsten-Östrich über die Bühne.

Dabei fand das Angebot eine sehr gute Resonanz bei den Reitsportlern. Mehr als 400 Nennungen gingen beim Verein ein. „Damit sind wir zufrieden“, sagt Vorsitzende Christiane Rittmann. Zwei Prüfungen werden dabei am Samstag parallel ausgetragen, eine findet im Dressurviereck draußen und eine in der Reithalle statt. Im Gegensatz zum Vielseitigkeitsturnier wird es übrigens auch wieder Siegerehrungen geben. „Gerade für die jüngeren Teilnehmer eine wichtige Wertschätzung, auch wenn auf das übliche Händeschütteln natürlich verzichtet werden muss“, so Rittmann.

Ansonsten müssen wieder einige Maßnahmen der Corona-Verordnung eingehalten werden, die Kontaktdaten von Zuschauern und Begleitpersonen der Starter müssen angegeben werden. Im Außenbereich sind übrigens 300 Zuschauer erlaubt, in der Halle nur 100. Das Turnier richtet sich mit Prüfungen bis zur Klasse A* vor allem an den Nachwuchs der Reitsportler und auch der Vierbeiner.

Derweil bieten die Gahlener auch Trainingstage im Geländepark Hardtberg an. Diese werden hervorragend angenommen, am 17. August ist ein weiterer Trainingstag in der Planung.