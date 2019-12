Schermbecks Trainer Falkowski erwartet heißen Tanz in Herne

Der letzte Auftritt im Fußballjahr 2019 führt die Oberliga-Kicker des SV Schermbeck am Sonntag (14.30 Uhr) zum Auswärtsspiel gegen Westfalia Herne. Mit 24 Punkten zur Halbzeit der Serie fällt das Zwischenfazit von Trainer Thomas Falkowski positiv aus, jetzt soll auch der Rückrundenauftakt gelingen. Die Chancen stehen nicht schlecht, zumal der Gastgeber finanziell angeschlagen ist und jüngst sogar einen Insolvenzantrag stellen musste. Dennoch warnt der Schermbecker Coach davor, die Aufgabe auf die leichte Schulter zu nehmen.

„Wir hoffen natürlich auf einen Dreier, aber die letzten Begegnungen zwischen Schermbeck und Herne waren immer eng und auch spektakulär”, so der Coach des SVS. „Das erwarte ich auch diesmal.”

Wechselwillige Spieler streiken

Natürlich hat Falkowski – wie jeder andere auch – beobachten können, dass der Insolvenzantrag großen Einfluss auf die sportliche Seite des Klubs hat. Das haben unter anderem die Ergebnisse der jüngsten Herner Spiele gezeigt. Westfalia gelang in den zurückliegenden fünf Begegnungen lediglich ein Sieg bei der stark abstiegsbedrohten Spielvereinigung Hamm. Zudem laufen einige wechselwillige Spieler derzeit nicht mehr für ihre Mannschaft auf.

Das alles aber will der Schermbecker Trainer nicht gelten lassen. „Ich erwarte ungeachtet der besonderen Umstände einen ganz heißen Tanz”, sagt er. „Das Match ist ein Derby, entsprechend emotional und zweikampfstark wird auch Westfalia in diese Partie gehen.”

Erinnerungen als Warnung

Nur ungern erinnert sich Falkowski an das letztjährige Gastspiel in Herne, als seine Mannschaft mit fünf Siegen in Serie im Gepäck 2:4 unterlag und allzu leichtfertig die Punkte herschenkte. Das turbulente Hinspiel endete 3:3. Deshalb fordert er von seinen Spielern, sich nicht überraschen zu lassen und von Beginn an dagegenzuhalten. Und weil das Match in Herne auf Kunstrasen ausgetragen wird, hat der Mann mit der sportlichen Verantwortung auch das Training daheim auf selbiges Geläuf verlegen lassen.

„Das wird für keinen der beiden Kontrahenten ein normales Spiel”, sagt er. „Wir werden sehr gut vorbereitet sein und Vollgas geben. Geht man zu leichtfertig in dieses Match, wird es schwierig, irgendwann noch einmal den Schalter umzulegen.”

Die Ausfallliste ist nach der schwierigen Zeit im Oktober und November mit den drei Langzeitverletzten Maik Habitz (Kreuzbandriss), Bilal Can Özkara (Innenbandriss im Knie) und Ersatzkeeper Tim Krückemeier (Achillessehnenriss) erfreulich kurz. Raphael Niehoff wird eine Gelbsperre absitzen müssen, alle anderen sind voraussichtlich einsatzbereit, auch wenn Patrick Rudolph (Wadenprobleme) und Tim Göbel (Hüftprellung) sich unter der Woche mit kleineren Wehwehchen herumschlugen. „Deshalb werden wir alles dafür tun, ein sehr gutes Jahr 2019 mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen”, so Falkowski.