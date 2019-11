Schon am 4. Januar geht es weiter

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schon am 4. Januar geht es weiter

Die Winterpause für die Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden ist nur von kurzer Dauer. Nach dem Doppelspieltag an diesem Wochenende warten noch die Partien in Leverkusen (30. November) und Borken (14. Dezember) sowie die Heimauftritte gegen Oythe (7. Dezember) und RPB Berlin (21. Dezember). Bereits am 4. Januar geht es bei den Stralsunder Wildcats weiter.