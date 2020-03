Am Niederrhein. Der souveräne Landesliga-Primus GW Flüren reist allerdings mit Respekt nach Rhede. Ultimatives Kellerduell für den TV Mehrhoog

Fertigmachen zum Feiern. Am Samstag gegen 22 Uhr könnte der direkte Wiederaufstieg von GW Flüren in die Tischtennis-Verbandsliga feststehen. Und dann? „Mal sehen“, sagt Mannschaftsführer Wolfgang Gerth: „Wir haben nichts geplant. Erstmal müssen wir sowieso zusehen, dass wir dieses schwere Auswärtsspiel gewinnen.“ Der designierte Meister muss beim VfL Rhede antreten.

Der Tabellenfünfte hat acht seiner neun Heimspiele gewonnen und bereitete den Flürenern in der Hinrunde durchaus Probleme. Im November gewann der Tabellenführer mit 9:5. „Aber das hätte auch anders ausgehen können“, so Wolfgang Gerth: „Rhede hat mit Niels Blum einen starken Einser und ist auch dahinter richtig gut besetzt. Zudem rücken immer wieder Talente auf.“ Mit einem Sieg würden die Gastgeber ihre Chance auf den Relegationsplatz wahren. Flüren will aber unbedingt gleich den ersten Matchball verwandeln. Denn die danach noch ausstehenden Duelle mit Voerde, Homberg und Rhenania Kleve sind ebenfalls nicht ohne.

Der Rückkehr in die Verbandsliga blickt Gerth schon jetzt mit einer Mischung aus Vorfreude und Respekt entgegen: „Das wird für uns eine große Herausforderung. Die Verbandsliga ist jetzt schon verdammt stark und wird durch die Ligareform nochmal eine ganze Ecke stärker.“ In Rhede kann der angehende Aufsteiger, wie fast immer, in Bestbesetzung antreten.

Der TV Mehrhoog bestreitet am Samstag (18.30 Uhr) das ultimative Abstiegsduell. Der Tabellenvorletzte ist zu Gast beim Schlusslicht Meidericher TTC. Beide Teams haben nur noch die rein theoretische Chance, die Klasse zu halten. Nach dem Heimsieg gegen Bruckhausen – die erste volle Punkteausbeute seit Mitte Oktober – will der TVM seine Abschiedstour weiter erfolgreich gestalten.

Der Weseler TV, der ebenso wie Mehrhoog sehr wahrscheinlich in die Bezirksliga absteigen wird, hat am Wochenende frei. Das Auswärtsspiel beim TTC Homberg wurde auf Freitag, 27. März verlegt.