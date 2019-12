Stammspieler des VfL Rhede verstärken BW Dingden

Der SV BW Dingden weiß noch nicht, in welcher Liga er in der kommenden Saison mit seiner ersten Mannschaft Fußball spielen wird. Und trotzdem haben zwei namhafte Kicker der Region den Blau-Weißen ihre Zusage für die Saison 2020/21 gegeben. Vom Landesligisten und somit derzeitigen Liga-Konkurrenten VfL Rhede wechseln im Sommer Christian Görkes (25 Jahre) und Jan-Niklas Haffke (24) an den Mumbecker Bach.

„Ich bin davon überzeugt, dass die beiden menschlich und sportlich gut zu uns passen“, sagt BWD-Trainer Dirk Juch. „Und dass sie sogar unabhängig von der Liga ihre Zusage gegeben haben, macht uns natürlich auch ein wenig stolz. Schließlich war es in der Vergangenheit eher so, dass Spieler von Dingden nach Rhede gewechselt sind.“

An den zweigleisigen Planungen des Tabellenvorletzten ändert dies natürlich nichts. An diesem Wochenende beginnen die Verantwortlichen mit den Gesprächen mit den Kickern aus dem aktuellen Kader. Der erfährt für die Rückrunde noch eine weitere Aufstockung. Resul Vila gehört ab sofort zum Aufgebot der Dingdener.

Resul Vila ist der vierte Winter-Neuzugang

„Er studiert an der Hochschule in Bocholt, hat gefragt, ob er zum Training mal vorbei kommen könnte und hat uns in den letzten vier Wochen davon überzeugt, dass er eine Verstärkung für uns sein kann“, so Juch. Der 24-jährige Vila fühlt sich auf der rechten Defensivseite zu Hause und wurde in den Juniorenteams der SG Unterrath und Germania Ratingen ausgebildet. In Dingden fängt er nach einer kleinen Pause vom Fußball wieder an. Zuletzt kickte er beim Bezirksliga-Absteiger RWS Lohberg, davor bei Anadolu Spor Wesel in der B-Liga.

Lokalsport Zwei Feldspieler mehr In die Rückserie gehen die Blau-Weißen mit 21 Feldspielern und zwei Torhütern und damit zwei Akteuren mehr als in die Hinserie. Den Kader-Abgängen Daniel Meyering und Selcuk Özdas stehen die Rückkehrer Sebastian Klein-Schmeink (GW Lankern) und Mohamed Salman (Westfalia Gemen) sowie die Neuzugänge Marvin Uebbing (SV Krechting) und Resul Vila (zuletzt RWS Lohberg) gegenüber. „Den Kader zu vergrößern war notwendig. Zeitweise war es durch Verletzungen doch sehr eng“, so BWD-Trainer Dirk Juch.

Weitaus höherklassige Erfahrung bringt das Duo aus Rhede mit. Görkes wechselte vor drei Jahren von seinem Jugendverein TuB Bocholt zum VfL Rhede, war dort sofort Stammspieler und ist mittlerweile auch Kapitän. In seinen 80 Partien für den VfL auf Landesebene gelangen dem defensiven Mittelfeldakteur zudem neun Treffer.

Haffke stieß aus der Bundesliga-A-Jugend von RW Essen 2014 zum Oberligisten 1. FC Bocholt. 39 Partien in zwei Jahren stehen für ihn in der höchsten Klasse auf Verbandsebene zu Buche. 2016 wechselte Haffke Richtung Rhede und gehörte ebenfalls auf Anhieb zum Stammpersonal.

„Beide Spieler verfügen über ausgeprägte fußballerische Fähigkeiten, sind auf und neben dem Feld echte Persönlichkeiten und werden uns helfen, unsere sportlichen Ziele zu erreichen – unabhängig davon, in welcher Liga wir spielen werden“, so Rainer Ahlers aus dem Fußball-Vorstand der Blau-Weißen.

„Wenn solche Spieler uns in unserer Situation zusagen, ist das auch ein Signal für unsere aktuellen Spieler, wo unsere Ambitionen liegen“, so Juch. „Wir werden alles versuchen, um die Klasse zu halten. Das wird nach dieser Hinserie mit nur 14 Punkten nicht einfach. Und wenn das nicht gelingt, werden wir alles versuchen, um sofort wieder aufzusteigen.“