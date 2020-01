Steffen Herden hinterlässt beim SV Bislich bestelltes Feld

Wer hätte das gedacht? Nachdem die Kreisliga-A-Kicker des SV Bislich in der vergangenen Saison mit Mühe und Not – und erst am letzten Spieltag – den Abstieg in die B-Liga vermeiden konnten, findet sich das Team von Trainer Steffen Herden zur Winterpause dieser Spielzeit im gesicherten Mittelfeld wieder. Mit 30 Punkten dürfte beim SVB zu diesem Zeitpunkt wohl kaum einer gerechnet haben. Dagegen hatte der Bislicher Vorsitzende Hans-Peter Faerber etwas anderes schon seit dem Saisonbeginn im Hinterkopf. Die Befristung der Tätigkeit von Steffen Herden auf nur eine Spielzeit. Und dies bestätigte der Coach jetzt noch einmal. „Ich hatte ihn damals praktisch überredet. Dass es nur eine Saison wird, dies war eine Absprache zwischen ihm und uns“, erzählt Faerber.

Die Gründe Herdens für diese nur kurze Amtszeit bei seinem Heimatverein liegen im privaten Bereich. „Meine Lebensplanung sieht Fußball nicht mehr vor“, sagt der 52-Jährige. Er habe die Aufgabe übernommen, da er auch mit Hans-Peter Faerber gut befreundet ist. Der Cach hinterlässt ein gut bestelltes Feld für einen Nachfolger, der allerdings noch nicht gefunden ist. „Die Mannschaft ist intakt, charakterlich gefestigt. Es ist ein guter Zeitpunkt aufzuhören, da wir auf einem guten Weg sind“, so Herden.

Vor dem abschließenden 5:2 drei Niederlagen in Folge

So ist er mit dem bisherigen Verlauf der Meisterschaftsrunde auch vollauf zufrieden. „Hätte mir das jemand vor der Saison gesagt, hätte ich das sofort unterschrieben”, so Herden in seinem Zwischenfazit. „Wir haben allerdings auch zwei, drei Spiele dabei, die wir hoch verloren haben, oder in denen wir uns dumm angestellt haben.”

Kleine Negativserie gegen die starken Kontrahenten

Will heißen: Bei optimaler Ausbeute hätten es aus Bislicher Sicht noch ein paar Punkte mehr sein können. Doch gerade in den letzten Begegnungen blieben die positiven Ergebnisse aus. Drei Niederlagen in Folge ließen den SVB in der Tabelle leicht abrutschen, ehe mit einem überzeugenden 5:2-Sieg gegen den SV Rees das Fußballjahr 2019 mit einem weiteren Erfolgserlebnis abgeschlossen werden konnte. Allerdings war die kleine Negativserie in erster Linie den Kontrahenten aus dem oberen Tabellendrittel geschuldet. „Die richtig starken Gegner kommen bei uns zum Schluss”, so Herden. „Außerdem haben wir im Verlauf der Hinrunde schon ein paar Körner gelassen.”

Tiefpunkt ist die Partie beim GSV Suderwick

Das, was sie gewinnen wollten, haben die Bislicher zumeist auch gewonnen. Und sogar ein wenig mehr. So gelang es ihnen beispielsweise am 14. Spieltag, den SV Ringenberg, der es als Aufsteiger bis an die Tabellenspitze geschafft hatte, zu stürzen und mit 2:0 zu besiegen. Davor präsentierte sich das Team vor allem in den ersten Saisonspielen sattelfest und überzeugend. „In den schwierigen Partien gegen die sogenannten gleichwertigen Gegner haben wir fast immer überzeugen können”, sagt Herden. „Einzig im Auswärtsspiel beim GSV Viktoria Suderwick waren wir mal komplett neben der Spur.”

Eine der Führungsfiguren in Bislich: Nils Pagojus, der sein Team im Test beim Bezirksligisten SV Biemenhorst mit 1:0 in Front gebracht hat. Am Ende stand nach guter Leistung eine 1:3-Niederlage. Foto: Christian Creon/FFS

Das Spiel ging mit 0:6 verloren und gilt aus Sicht des Trainers als Tiefpunkt im ersten Saisonabschnitt. Das ändert aus seiner Sicht allerdings nichts daran, dass die Gesamtentwicklung nach der schwierigen letzten Spielzeit „absolut erfreulich” ist. „Wir haben eine hervorragende Trainingsbeteiligung, eine tolle Stimmung in der Mannschaft, und selbst, wenn ich einmal krankheitsbedingt fehle, organisiert sich die Mannschaft zum Training selbst. Das macht mir Freude.”

Charakterlich sollte es passen

Ebenso erleichtert ist Herden darüber, dass man in Bislich von schwereren Verletzungen verschont blieb und die Integration von nicht weniger als fünf neuen Spielern nahezu reibungslos verlief. Nils Pagojus und Kai-Thomas Sprenger sind die Führungsfiguren in einer Mannschaft, die es den neuen Kollegen nicht schwer gemacht hat. „Wir haben schon bei der Auswahl Wert darauf gelegt, dass wir Spieler zu uns holen, die charakterlich zu uns passen”, so Herden. „Der Rest läuft dann fast von allein.”

Die Konkurrenz im eigenen Lager wird allerdings zum Rückrundenstart noch einmal weiter befeuert. Mit Pierre-Mourice Wagner stößt ein gestandener Defensivspieler von Wacker Dinslaken zum Team, und mit Jan Luca Züpke kommt ein 18-jähriges Nachwuchstalent mit Bislicher Wurzeln vom Rumelner TV zurück in die Heimat. Auch er ist vorwiegend defensiv einsetzbar, was viel Sinn macht, weil Herden zu viele einfache Gegentore beklagt. „Wir müssen unsere Böcke in der Defensive abstellen, wenn wir im zweiten Saisonabschnitt ähnlich erfolgreich sein wollen", sagt er. „Deshalb ist es unser Ziel für die Rückrunde, mehr Konstanz in unsere Leistungen zu bekommen."