SV Bislich beendet seine Negativ-Serie gegen Rees

Am Niederrhein. In der A-Liga hat der SV Bislich seine Talfahrt beendet. Überraschend endete das Aufsteiger-Duell und Derby zwischen Ringenberg und Berg.

Fußball-A-Ligist SV Ringenberg hat sich einen Ausrutscher geleistet. Der Aufsteiger kam im Derby gegen das abgeschlagene Schlusslicht HSC Berg nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. „Das war ein rabenschwarzer Tag für uns“, sagte SVR-Trainer Dennis Reddmann, dessen Team den Kontakt zur Spitzengruppe nun hat abreißen lassen.

Für den HSC war es das dritte Unentschieden in dieser Spielzeit. „Wir haben deutlich weniger Fehler gemacht als sonst. Das hat richtig Spaß gemacht“, sagte HSC-Coach Adolf Grill. Sein Team war sogar nah dran am ersten Sieg. Christian Daniels vergab in der zweiten Halbzeit aber die große Chance auf das 2:1 (70.). In der ersten Hälfte waren die Ringenberger durch Tobias van Wahnem in Front gegangen (23.). Christian Daniels sorgte mit dem Pausenpfiff für den verdienten 1:1-Ausgleich der Berger, die am Ende jedoch auch Glück hatten, die Partie nicht doch noch zu verlieren.

Reddmann: „Uns gehen nach einem anstrengenden Jahr so langsam die Kräfte aus“

In der letzten Minute scheiterte SVR-Akteur Philipp Arnold am HSC-Keeper Jannek Schröder. „Das Unentschieden ist daher schon gerecht“, stellte Adolf Grill fest. Sein Gegenüber musste einräumen: „Uns gehen nach einem anstrengenden Jahr so langsam die Kräfte aus. Es wird Zeit für die Winterpause“, sagte Reddmann. Ein Spiel steht für den SVR noch aus. Das muss der Aufsteiger aber ohne Jens Schmitt bestreiten - der Abwehrmann brach sich gestern den Unterarm. „Das passte zum Spiel“, so Reddmann.

Der SV Bislich hat seine Negativserie beendet. Nach drei Niederlagen in Folge setzte sich der SVB zuhause mit 5:2 (1:1) gegen den SV Rees durch. „Das war das bisher wichtigste Saisonspiel. Ich freue mich sehr, dass die Mannschaft es so gut angenommen hat“, sagte SVB-Trainer Steffen Herden, dessen Team nun zwölf Zähler Vorsprung vor den Abstiegsrängen hat.

SV Bislich beweist nach zwei Rückständen Moral

Der Gastgeber geriet gleich zweimal in Rückstand (15./47.). Jonas Rösner hatte das zwischenzeitliche 1:1 erzielt (20.). Nach dem 2:2 durch Matthias Hußmann (50.) legten Rösner (63.), Sebastian Gießen (67.) und Firat Samhal (74.) nach. Dennis Theißen sah die Ampelkarte (54.). „Das war ein Sieg des Willens“, so Herden.

Der SV Brünen bleibt nach der 2:3 (0:2)-Pleite gegen die DJK SF 97/30 Lowick II weiter Viertletzter. „Manchmal hasse ich den Fußball. Wir haben eigentlich alles im Griff, kassieren aber drei Standard-Gegentore“, sagte SVB-Trainer Aycin Özbek. Der SVB lag zwischenzeitlich mit 0:3 zurück (45./48./50.). Cantürk Mar (57.) und Nico Janzen (59.) stellten nur noch den 2:3-Anschluss her.