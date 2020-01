Am Niederrhein. Fußball-A-Ligist SV Bislich schien im Test gegen den Bezirksligisten Praest unter zu gehen. 0:4 hieß es nach 17 Minuten, doch dann kam der SVB.

SV Bislich verschläft beim 4:6 den Start gegen RSV Praest

Steffen Herden war in seiner Beurteilung etwas zwiegespalten. „Gegen einen Bezirksligisten vier Tore zu erzielen, das ist schon richtig okay“, befand der Übungsleiter des Fußball-A-Ligisten SV Bislich. Was im Test gegen den RSV Praest allerdings nicht stimmte, war das Defensivverhalten. Insbesondere die Anfangsphase verschlief der Gastgeber völlig. Am Ende unterlag Bislich mit 4:6 (3:4).

Gerade einmal 17 Minuten waren gespielt, da hatten die Emmericher schon viermal getroffen. Marvin Müller (3./9./17.) und Marius Sturm (12.) nutzten grobe Bislicher Schnitzer gnadenlos aus. „Wir legen die Tore wieder leichtfertig auf“, klagte Herden, dessen Elf dann aber eine richtig gute Reaktion zeigte und durch Tore von Nils Pagojus (19.), Kai Sprenger (22./Foulelfmeter) sowie Matthias Hußmann (31.) bis zur Pause wieder dran war. Rene Groes (57.) und erneut Müller (78.) trafen in Hälfte zwei wieder für Praest, ehe Jonas Rösner noch einmal zum Endstand verkürzte (81.).

Cantürk Mar köpft Ausgleich für den SV Brünen

Zufrieden zeigte sich Aycin Özbek, Trainer des Bislicher Ligakonkurrenten SV Brünen, mit dem 1:1 (0:0) gegen den Voerder A-Ligisten Yesilyurt Möllen. „Das war ein guter und fairer Test“, erklärte Özbek, dessen Team kurz nach dem Wechsel in Rückstand geriet, als Keeper Jan Kleine-Besten ein Fehlpass unterlief, den Nico Kochanek zum 0:1 (50.) nutzte. Sehr schön anzusehen war der Ausgleich, den Nils Hutmacher nach starker Flanke von Cantürk Mar köpfte (65.). „Wir hatten auch danach noch ein paar Chancen, aber insgesamt haben vorne ein wenig die Dynamik und die Ideen gefehlt“, resümierte der Coach.

HSC Berg kassiert gleich zwei Niederlagen

A-Liga-Schlusslicht HSC Berg testete am Wochenende gleich zweimal. Beim B-Ligisten BW Dingden II verlor die Mannschaft von Adolf Grill mit 2:5 (2:0). Niklas Daniels (11.) und Marek Terörde (25.) hatten für die Pausenführung des HSC gesorgt, dann wechselte Grill munter durch und die BWD-Reserve schlug durch Jari Kaiser (48./60.), Lars Bollmann (49.), Jan Fiebig (85.) und Phil Hülzevoort (90.) noch fünfmal zu.

Am Sonntag unterlag Berg dann mit dem Hamminkelner SV II einem weiteren ambitionierten B-Ligisten. Das klassentiefere Team setzte sich mit 2:1 (1:0) durch. Jonas Spruth (11.) und Mario Stempel (66.) trafen für den HSV, Pascal Peters gelang noch der Anschluss (79.). „Ein ziemlich müder Kick“, sagte Grill, „die Laufbereitschaft war auf beiden Seiten nicht besonders groß“.

Viktoria Wesel verliert B-Liga-Duell gegen Voerde II

Der TuS Gahlen, A-Ligist im Kreis Recklinghausen, zeigte beim 3:2 (3:1) über den Bezirksligisten BV Rentfort eine beachtliche Frühform. Gerade vor der Pause lief es richtig gut bei den Hausherren. Tim Bruß (8./41.) und Marvin Grunwald (33.) erzielten die Tore für die Elf von Thomas Grefen. Rentfort kam durch einen abgefälschten Freistoß zum zwischenzeitlichen Ausgleich (13.) und verkürzte noch einmal in der Schlussminute. „Die erste Hälfte haben wir es richtig gut gemacht. Da hätten wir noch höher führen können. Auch in der zweiten Hälfte hatten wir noch einige gute Chancen“, meinte Grefen.

Viktoria Wesel verlor beim TV Voerde II, ebenfalls B-Ligist, mit 3:4 (0:2). Ado Talic (48./60./79.) erzielte nach dem Wechsel alle drei Tore für die Gäste. Voerde war in der 15., 40., 52. und 75. Minute erfolgreich.

Der Weseler SV spielte im Vergleich zweier C-Ligisten gegen Viktoria Wesel II 2:2 (0:1)-Unentschieden. Albi Xhemalija (65.) und Egzon Kokolari (79.) glichen die Viktoria-Führung von Thankgod Friday Onuh (31.) und Florian Gliem (55.) aus. „Für den ersten Test war das okay“, so WSV-Coach Nuri Talay. Der SV Ginderich kam zum 0:0 beim SV Vynen-Marienbaum.

Der A-Ligist SV Ringenberg musste den Test gegen GW Flüren (B-Liga) wegen Personalsorgen absagen.