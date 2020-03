Am Niederrhein. Der SV Brünen marschiert in der A-Liga auch beim SV Ringenberg weiter strammen Schrittes aus dem Tabellenkeller. TuS Gahlen verliert Anschluss.

Fußball-A-Ligist SV Brünen hat seine gute Form im neuen Jahr bestätigt. Die Mannschaft von Aycin Özbek, die zur Winterpause noch in arger Abstiegsgefahr schwebte, gewann das Derby beim SV Ringenberg mit 2:0 (0:0) und holte damit sieben Punkte aus den letzten drei Spielen. „Das tut sehr gut. Die Mannschaft ist sehr fleißig und belohnt sich derzeit einfach“, freute sich SVB-Trainer Aycin Özbek.

Das Geheimnis für den Aufschwung, den der SVB in diesem Jahr erlebt, sieht der Trainer in der Defensive. „Wir stehen in der Abwehr jetzt viel besser als noch vor der Winterpause. Das ist der Schlüssel“, so Özbek. Sein Gegenüber Dennis Reddmann machte seinem Team nach der Derby-Pleite keinen Vorwurf: „Es war ein 0:0-Spiel, das wir definitiv nicht verlieren müssen. Das ist schade.“

Nico Janzen bringt den SV Brünen in Führung

In einer ereignislosen ersten Hälfte hatte auf Seiten des Gastgebers nur Yannick Dera eine Halbchance (35.). „Wir waren da etwas besser, ohne jedoch Kapital daraus zu schlagen“, so Reddmann, dessen Team dann kurz nach dem Seitenwechsel nicht ganz auf der Höhe war. Nico Janzen traf in der 50. Minute zum 1:0 für den Gast. „Nach der Pause haben wir gegen den Wind gespielt. Das ist uns wesentlich leichter gefallen“, stellte Aycin Özbek fest.

In der Nachspielzeit stellte SVB-Akteur Ben Hutmacher dann den Endstand her. Die Vorlage lieferte A-Junior Malte Eimers. „Da haben wir aufgemacht“, sagte Dennis Reddmann, dessen Team personell weiter auf dem Zahnfleisch geht. Aufgrund kurzfristiger Absagen hatte Altherren-Spieler Frank Babenerd in der Innenverteidigung einspringen müssen.

In der A-Liga Recklinghausen machte der SV Schermbeck II Boden gut. Durch das 3:0 (2:0) gegen den SV Lembeck verkürzte das Team von Sleiman Salha den Rückstand auf den Tabellenzweiten TuS Gahlen auf einen Punkt. „Das war ein verdienter Sieg und guter Spieltag für uns“, freute sich der SVS-Übungsleiter.

Der Tabellendritte SV Schermbeck II setzte sich zu Hause mit 3:0 gegen den SV Lembeck durch und bleibt damit weiter im Aufstiegsrennen Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Claudius Mertes (20./82.) und Ismet Kaynak (33.) trugen sich für die Schermbecker in die Torschützenliste ein. „Wir haben eine sehr gute Halbzeit gespielt und nach dem Seitenwechsel total nachgelassen. Das hat der Gegner zum Glück nicht bestraft“, stellte Salha fest.

Der TuS Gahlen kam im Heimspiel gegen den 1. SC BW Wulfen nicht über ein 0:0 hinaus und hat nun sechs Zähler Rückstand auf Spitzenreiter VfL Ramsdorf. „Wir können nicht immer nur auf den Abstand schauen, sondern müssen auch mit so einem Ergebnis mal zufrieden sein. Das war heute kein gutes Spiel von uns. In kämpferischer Hinsicht können wir uns aber keinen Vorwurf machen“, stellte TuS-Trainer Thomas Grefen fest.