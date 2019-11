SV Brünen wird in 24 Minuten komplett überrannt

Aufwind und Selbstvertrauen beim Fußball-A-Ligisten SV Brünen waren innerhalb weniger Minuten wegfegt. Nach sieben Zählern aus den letzten drei Partien kassierte die abstiegsbedrohte Elf von Trainer Aycin Özbek im Nachholspiel beim neuen Spitzenreiter SV Haldern eine 1:5 (0:5)-Klatsche. Bereits nach zwölf Minuten hieß es schon 0:4 (2./5./9./12.).

„Das war unglaublich, das waren fast Eigentore“, meinte der Brüner Coach nach der Partie. Dabei nahm er das Chaos zu Beginn mit auf seine Kappe. Aufgrund Personalmangels hatte Özbek unerfahrene Akteure in die Abwehr gestellt, die durch krasse Fehler dem Gastgeber einfache Treffer ermöglichten. In der 24. Minute legte Haldern auch noch das 5:0 nach.

Zur Pause stellte Aycin Özbek dann um, beorderte erfahrenere Akteure in den Defensivverbund. „Da hat die Mannschaft dann auch Charakter bewiesen“, so der Trainer. Nicolas Janzen markierte per Foulelfmeter den Ehrentreffer (75.). „Es ist nun mal passiert, das müssen wir schnell abhaken“, so Özbek.