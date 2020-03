Schermbeck. Thomas Falkowski, Trainer des Oberligisten SV Schermbeck, ärgert sich über Gegentreffer in der Nachspielzeit gegen den FC Eintracht Rheine.

Die Heimpremiere im Fußballjahr 2020 ist aus Sicht der Oberliga-Fußballer des SV Schermbeck nur teilweise gelungen. Mit 2:2 (0:1) trennte sich das Team von Trainer Thomas Falkowski von den Gästen des FC Eintracht Rheine und musste sich am Ende über ein ganz spätes Gegentor, einen verpassten Heimsieg und zwei verlorene Punkte ärgern.

Damit verpassten die Rot-Weißen zwar den Sprung auf Tabellenplatz fünf, durften sich aber über zwei Treffer ihres Winterzugangs Michael Smykacz ebenso freuen wie über die Tatsache, dass sie nun bereits im sechsten Spiel in Folge ohne Niederlage geblieben waren. Für den Trainer war das aber ein schwacher Trost. „Es ist einfach nur ärgerlich, wenn du mit der letzten Aktion des Spiels den Ausgleich kassierst”, so Falkowski nach Spielende. „In dieser Situation dürfen wir uns nicht so dilettantisch anstellen.”

Mike Habitz verfehlt, Timo Scherping ist zur Stelle

Die Partie war bereits in der dritten Minute der Nachspielzeit, als ein lang geschlagener Freistoß in den Strafraum der Schermbecker segelte, Mike Habitz den Ball verfehlte, der dann ausgerechnet Rheines Timo Scherping vor die Füße fiel. Der Eintracht-Stürmer hatte keine Probleme, aus kurzer Distanz zu verwandeln.

Lokalsport So haben sie gespielt SVS: Drobe; Mule-Ewald, Steinrötter, Zugcic, Malte Grumann (82. Habitz), P. Rudolph (67. Niehoff), Niewerth, Turan, Özkara (67. K. Rudolph), Milaszewski, Miles Grumann (46. Smykacz). Tore: 0:1 Janning (17.), 1:1 Smykacz (46.), 2:1 Smykacz (90.), 2:2 Scherping (90.).

Zuvor aber hatten die Gastgeber ein Spiel gedreht, das zunächst nicht besonders verheißungsvoll begonnen hatte. Nach offensiver Anfangsphase, in denen die Hausherren das aktivere Team stellten und durch Bilal Cem Özkara auch die erste Chance der Begegnung hatten (17.), fiel im Gegenzug der Führungstreffer der Gäste. Ein Freistoß aus dem Halbfeld landete beim frei stehenden Mirko Janning, der keine Schwierigkeiten hatte, aus kurzer Distanz einzuschieben (18.). Der Treffer zeigte Wirkung. „In der Folge haben wir zu viele Fehlpässe gespielt, die Abstände stimmten nicht, und auch von der Mentalität her haben wir einiges vermissen lassen”, so Falkowski.

SVS-Trainer Falkowski: „Wir haben heute den möglichen Sieg verschenkt”

Das aber änderte sich schlagartig nach der Pause. Der Schermbecker Trainer hatte mit Michael Smykacz einen weiteren Offensivspieler gebracht, der mit seiner ersten Aktion prompt zum Ausgleich traf (46.). Von der linken Strafraumkante versenkte er den Ball im rechten oberen Toreck – ein sehenswerter Treffer. Schermbeck war nun das klar bessere Team, erspielte sich zahlreiche Chancen, musste aber bis zur 90. Minute warten, ehe erneut Smykacz für seinen neuen Klub zum 2:1 traf.

Der Dreier war zum Greifen nahe, doch Rheine schlug mit der ersten Chance im zweiten Durchgang noch einmal zurück und sicherte sich den Punkt. „Wir haben heute den möglichen Sieg verschenkt”, so Falkowski in seiner Analyse. „Jetzt müssen wir daraus lernen und es beim nächsten Mal besser machen.”