SV Schermbeck belohnt sich gegen Paderborn im Endspurt

Einen hochverdienten, wenn auch am Ende glücklichen Sieg feierten die Oberliga-Fußballer des SV Schermbeck am Sonntagnachmittag zum Ende der Hinrunde im Heimspiel gegen die Zweitvertretung des Erstligisten SC Paderborn. Mit 2:1 (0:0) bezwang das Team von Trainer Thomas Falkowski den Gegner aus dem Ostwestfälischen, wendete die Partie nach Rückstand aber erst in den letzten zehn Spielminuten. Mit nun 24 Zählern liegen die Rot-Weißen zur Halbzeit der Saison deutlich über dem Soll und schoben sich in der Tabelle auf den achten Rang vor.

„Die heutige Begegnung war ein Spiegelbild der gesamten Hinrunde”, sagte ein hochzufriedener SVS-Coach nach Spielende. „Es spricht für unsere Mentalität, dass wir nie aufgeben. Ich freue mich für das gesamte Team, dass wir uns für eine sehr gute Vorstellung am Ende belohnt haben.”

Milaszewski verpasst um Zentimeter

Von Beginn an setzten die Hausherren die Paderborner unter Druck und kamen früh zu Gelegenheiten. Nach einem höchst sehenswerten Angriffszug den Marek Klimczok gekonnt auf Raphael Niehoff weiterleitete, verpasste Dominik Milaszewski dessen scharfe Hereingabe lediglich um Zentimeter (15.). Selbiger Milaszewski war es auch, der per Seitfallzieher das Tor verfehlte (37.) und nur drei Zeigerumdrehungen später freistehend aus 14 Metern am gegnerischen Keeper scheiterte.

Die Gäste kamen lediglich einmal gefährlich vor das Schermbecker Tor, als Nikolaj Zugcic einen Schuss von Khiry Shelton für seinen bereits geschlagenen Keeper Cedric Drobe von der Linie kratzte. „Im ersten Durchgang haben wir die Führung fahrlässig liegen gelassen”, so Falkowski. „Aber auch das steht für die gesamte Hinrunde.”

Lokalsport So haben sie gespielt SVS: Drobe; Mule-Ewald, Steinrötter, Poch, Zugcic, P. Rudolph (64. K. Rudolph), Niehoff, Klimczok, Göbel (83. Miles Grumann), Turan (87. Hodzic), Milaszewski. Tore: 0:1 Bilogrevic (51.), 1:1 Mule-Ewald (81.), 2:1 Miles Grumann (86.). Gelb-Rote Karte: Tugbenyo (75./SC 07/wiederholtes Foul).

Nach dem Wechsel wurde der fahrlässige Umgang mit den Großchancen prompt bestraft. Als die Schermbecker Defensive bei einem Freistoß der Gäste im Tiefschlaf war, nutzte der SCP diese Unaufmerksamkeit gnadenlos aus und kam durch Dominik Bilogrevic zur schmeichelhaften Führung (51.). Die Schermbecker antworteten mit wütenden Angriffen, die Torhüter Leon Brüggemeier gegen Gökhan Turan (57.), Marek Klimczok (61.) und erneut Milaszewski (75.) mit sehenswerten Reflexen entschärfte.

Platzverweis für Paderborn als Signal zur Schermbecker Schlussoffensive

Das Signal zur Schlussoffensive war eine Gelb-Rote Karte gegen den Paderborner Spieler Jesse Tugbenyo (74.) wegen wiederholten Foulspiels. Jetzt setzten die Gastgeber alles auf Offensive. Ein weiter Einwurf von Turan fand den Kopf von Kevin Mule-Ewald, der zum überfälligen 1:1-Ausgleich einköpfte (81.). Und in der 86. Minute schickte Zugcic den kurz zuvor eingewechselten Miles Grumann auf die Reise, der seinen Sprint mit einem Flachschuss zum 2:1 vollendete.

„Am kommenden Sonntag wollen wir in Herne nachlegen, um dann entspannt in die Winterpause zu gehen”, so Falkowski.