SV Schermbeck bietet Wettbewerb auf Online-Plattform an

Alleine laufen, aber gemeinsam gewertet werden: Dies bietet der SV Schermbeck für seine am 3. Mai abgesagt Veranstaltung an.

Schermbeck. Der SV Schermbeck muss bekanntlich wie so viele seinen Volks- und Straßenlauf am 3. Mai absagen. Eine gemeinsame Wertung ist trotzdem möglich.

Die Leichtathletik-Abteilung des SV Schermbeck hat bekanntlich wegen der Coronavirus-Pandemie ihren Volks- und Straßenlauf am 3. Mai absagen müssen (die NRZ berichtete). Doch so ganz ohne eine Alternative will Carsten Klein-Bösing, Pressewart der Abteilung und Lauftreffleiter beim SVS, dieses Event dann doch nicht verstreichen lassen. Für die Strecken über 10.000 und 5000 Meter hat er sich einen Wettkampf ausgedacht, der nun bis zum eigentlichen Start am 3. Mai ausgetragen werden kann.

Dazu hat er auf der Internetplattform „Strava“ die beiden Originalstrecken hinterlegt. Um dieses Angebot nutzen zu können, sollten Laufbegeisterte die „Strava“-App auf ihr Smartphone herunterladen. Aber es funktioniert auch auch mit GPS-Uhren. Hier müssen sich die Interessenten die Strecke anschauen und die gelaufene Zeit jeweils in das dazugehörende Programm hochladen. Mit der „Strava“-Plattform ist allerdings eine Synchronisation erforderlich.

Diese „Strava“-Plattform erkennt automatisch, dass eine Volkslaufstrecke in Schermbeck absolviert wurde und der Athlet wird in eine Bestenliste eingetragen. Der SVS macht dies später zu einem Gesamtergebnis. Die Strecken können mehrfach bewältigt werden, am Ende zählt nur die Bestzeit. Die GPS-Aufzeichnung sollte immer einige Meter vor dem Start erfolgen und ebenso ein Stück hinter dem Ziel enden. „Es handelt sich hierbei um keine offizielle Veranstaltung, das ist ein Trainingslauf auf eigene Gefahr“, so Carsten Klein-Bösing.