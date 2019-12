SV Schermbeck hat Stürmer von Westfalia Herne an der Angel

Der Abschluss war geradezu perfekt: Mit elf Punkten aus den letzten fünf Begegnungen verabschiedeten sich die Oberliga-Fußballer des SV Schermbeck in die siebenwöchige Winterpause und sind damit seit dem 10. November, als man mit 1:3 bei RW Ahlen unterlag, ungeschlagen. Nach einer Halbserie und dem ersten Rückrunden-Spieltag steht das Team von Trainer Thomas Falkowski bei 27 Punkten und belegt damit aktuell den sechsten Tabellenplatz. Eine Zwischenbilanz, die aus Sicht des Trainers mehr als zufriedenstellend ist.

„Vor allem aufgrund der Gesamtsituation in der kompletten Hinrunde ist das deutlich mehr als erwartet werden durfte”, sagt der SVS-Coach rückblickend. „Eigentlich gehöre ich nicht zu den Trainern, die jammern, aber wenn dir zwischenzeitlich rund ein Dutzend Spieler wegbrechen, dann bist du schon arg gebeutelt.“

Thomas Falkowski muss viel improvisieren

Die Schermbecker trotzten dieser Misere beeindruckend, rückten als Mannschaft enger zusammen und kämpften sich erfolgreich durch eine Hinrunde, in der vom Coach ein Höchstmaß an Improvisationstalent und taktischer Feinarbeit verlangt wurde. Schon vor dem Beginn meldete sich mit Maik Habitz einer der Stützen im Abwehrbereich ab. Die niederschmetternde Diagnose: Kreuzbandriss.

Trainer zieht den Hut vor dem Team

Doch das war lediglich der Auftakt. Von Woche zu Woche musste Falkowski seine Elf immer wieder umbauen, nicht in einer Begegnung konnte er zwei Mal in Folge dieselbe Startformation auf den Platz schicken. Umso erstaunlicher ist, dass der Kader auch die Zusatzbelastungen der englischen Wochen im Pokal meisterte und sowohl auf Verbands- als auch auf Kreisebene das Halbfinale erreichen konnte. „Insofern kann ich vor der Leistung der Mannschaft in der zweiten Jahreshälfte nur den Hut ziehen”, sagt der Trainer. „Die jetzt anstehende Pause haben wir uns redlich verdient.”

Defensive des SVS lässt nur 24 Treffer zu

Dass der SV Schermbeck eine schwierige erste Halbserie so schadlos überstehen konnte, hatte dabei eine Vielzahl von Gründen. Einer der wichtigsten ist dabei sicher die hohe Qualität in der Defensivarbeit. In 18 Spielen kassierten die Rot-Weißen gerade mal 24 Gegentore, wenngleich auch hier die Viererkette stets in veränderter Formation auflief. „Unsere Abwehr hat – unabhängig davon, wer spielte – einen richtig guten Job gemacht”, sagt auch Falkowski. „Das ist die Basis unseres Spiels gewesen.”

Lukas Steinrötter wird zur Bank in der Abwehr

Bemerkenswert ist dabei vor allem, wie rasch sich Neuzugang Lukas Steinrötter, der aus der U 19 des MSV Duisburg kam, in seiner neuen Umgebung einfinden konnte. Vom ersten Spiel an war er fester Bestandteil der Abwehrreihe und lieferte dabei saubere Arbeit ab. „Wer den jungen Mann in der ersten Woche hier erlebt hat, der hat ihm höchsten ein, zwei Kurzeinsätze zugetraut”, so Falkowski. „Jetzt aber spielt er auf einem Niveau, das zeigt, dass sein Weg in der Oberliga noch nicht zu Ende sein muss.” Das in ihn gesetzte Vertrauen zahlt der 19-Jährige Woche für Woche mit starken Leistungen zurück.

Erlebte trotz zwischenzeitlicher großer Personalprobleme ein gutes halbes Jahr beim SV Schermbeck: Trainer Thomas Falkowski. Foto: Thorsten Tillmann/FFS

Überhaupt die jungen Spieler: Mit Miles Grumann und Mel Gerner haben sich gleich zwei Schermbecker Eigengewächse im Oberliga-Kader etablieren können. Und auch Henning Paul Jacoby, der in allergrößter Not aus der Schermbecker Reserve aushelfen musste, spielte zufriedenstellend vor. „Er darf sicher wiederkommen”, sagt Falkowski.

Eher eine Problemzone ist hingegen derzeit die Offensive, wo mit Bilal Cem Özkara ein weiterer Zugang aus der U 19 des MSV Duisburg in den ersten Spielen sein Riesenpotenzial andeutete, aber nach seiner schweren Verletzung (Innenbandriss im Knie) kein Spiel mehr absolvieren konnte. Mit 22 Toren haben die Schermbecker die zweitschlechteste Offensive der Liga. „Das aber mache ich nicht an einzelnen Spielern fest”, sagt Falkowski. Vielmehr bemängelt er, dass sein Team zwar durchaus in der Lage ist, hochkarätige Einschussgelegenheiten zu kreieren, „aber beim letzten Pass und im Abschluss haben wir sicher noch Verbesserungsmöglichkeiten”.

Hier ist allerdings Besserung in Sicht. Nicht nur, dass Özkara zum Rückrundenstart am 9. Februar im Heimspiel gegen den Holzwickeder SC ziemlich sicher wieder dabei sein wird. Auch bestätigt Falkowski, dass die Verhandlungen mit dem Sturmass Michael Smykacz, der aus der Insolvenzmasse von Westfalia Herne heraus verpflichtet werden soll, weit gediehen sind. Spieler und Klub seien sich einig, so der Coach. „Allein über die Höhe einer Ablösesumme wird derzeit diskutiert. Ein Spieler wie er würde uns sicher gut tun.”

Vor allem dann, wenn die ominösen 40 Punkte für den Klassenverbleib geschafft sein sollten. „Denn dann wollen wir, wie in der Vorsaison einen einstelligen Tabellenplatz und damit in der oberen Hälfte der Tabelle landen”, sagt Falkowski. Und dabei könnten die Tore des neuen Mannes sicher helfen.