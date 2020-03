Eine äußerst ärgerliche Niederlage kassierten die Oberliga-Fußballer des SV Schermbeck am Sonntagnachmittag beim TuS Ennepetal. Mit 1:2 (1:1) unterlag das Team von Trainer Thomas Falkowski und verpasste damit die Chance, die Platzierung im oberen Tabellendrittel zu festigen. Schlimmer noch: Die Gäste aus Schermbeck waren über die gesamte Spielzeit das dominierende Team, vergaben aber gleich mehrere Großchancen, um die Partie für sich zu entscheiden.

„Dem Spielverlauf nach hätten wir die Begegnung heute klar gewinnen müssen”, sagte auch Co-Trainer Vehbija Hodzic, der den privat verhinderten Chefcoach Thomas Falkowski vertrat. „Wir haben als Team super gearbeitet, uns aber am Ende für eine großartige Leistung nicht belohnt. Das tut weh.”

Noch lange nach dem Abpfiff trauerte er den guten Gelegenheiten seiner Elf hinterher. Dominik Hanemann (15.) und Gökhan Turan (19.) hatten bereits in der Anfangsphase den Führungstreffer auf dem Fuß, als sie alleine vor dem gegnerischen Keeper auftauchten, den Ball aber nicht über die Linie brachten. Auch Kevin Rudolph (21.) und Michael Smykacz (25.) erging es mit ihren Versuchen, die knapp das Ziel verfehlten, nicht besser.

Kevin Rudolph markiert zwischenzeitliche Führung

Doch nach 29 Minuten wähnten sich die Gäste auf dem richtigen Weg. Nach einer Ecke von Hanemann war Kevin Rudolph in den langen Ball hineingerutscht und beförderte das Leder zur hochverdienten Führung ins gegnerische Gehäuse. Von den Hausherren war in den ersten 35 Minuten im Angriff nichts zu sehen. Und doch gelang ihnen mit der ersten vielversprechenden Angriffsaktion prompt der Ausgleich. Nach einer Flanke von der rechten Seite reichte eine Unachtsamkeit in der Schermbecker Hintermannschaft, die Ibrahim Lahchaychi ausnutzte und per Kopf einnetzte (39.). „Bis dahin”, so Hodzic, „hatte TuS-Keeper Marvin Weusthoff Ennepetal im Spiel gehalten.”

Auch nach dem Wechsel bot sich ein ähnliches Bild. Schermbeck stürmte und kam zu Chancen, das Tor aber machten erneut die Hausherren. Eine Flanke von der rechten Seite sprang Lukas Steinrötter unglücklich ans Schienbein und von dort ins SVS-Gehäuse zur schmeichelhaften Führung des TuS (70.). Der eingewechselte Bilal Cem Özkara hatte noch zwei Gelegenheiten zum Ausgleich (74./78.), am Ende aber musste sich der Gast in eine unglückliche Niederlage fügen.

SVS: Drobe; Mule-Ewald, Steinrötter, Zugcic, Malte Grumann, P. Rudolph (56. Özkara), K. Rudolph (84. Habitz), Niewerth (84. Klimczok), Hanemann, Turan (65. Milaszewski), Smykacz.