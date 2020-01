Schermbeck. In der Handball-Landesliga reichte es mal wieder zu einem Sieg für den SV Schermbeck. Gegen den SC Bottrop gab es einen locken 31:22-Erfolg.

SV Schermbeck schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf

Die intensive Aufarbeitung der 15:17-Niederlage in Issum hat offensichtlich Früchte getragen. Im Heimspiel gegen den SC Bottrop gewannen die Landesliga-Handballer des SV Schermbeck am Samstagabend deutlich mit 31:22 (14:8) und verbesserten damit zum Abschluss der Hinrunde ihre Ausgangsposition im Kampf um den Klassenverbleib.

Zwar bleibt die Mannschaft von Trainer Stephan Schmücker mit 6:18-Punkten auch weiterhin im tiefsten Tabellenkeller, konnte aber den Anschluss an die davor platzierten Teams wieder herstellen. „Das war ein rundum verdienter Sieg”, meinte der SVS-Coach unmittelbar nach der Begegnung. „Endlich hat sich die tolle Trainingsbeteiligung auch mal in einem Resultat niedergeschlagen.”

Keeper Niklas Bell trifft drei Mal das leere Tor

Abgesehen von ein paar Anlaufschwierigkeiten in den ersten Minuten der Partie dominierten die Hausherren ihren Gegner fast nach Belieben. Sie brauchten zwar sechs Minuten für das erste Tor, aber dank einer starken Deckung setzte sich der SVS bis zur 14. Minute auf 6:2 und bis zur Pause sogar auf 14:8 ab. Da Bottrop zwischenzeitlich auf die 7:6-Variante umstellte, dabei aber zu viele Fehler produzierte, warf Torhüter Niklas Bell in dieser Phase gleich drei Mal erfolgreich auf das leere Tor.

Spätestens beim 21:12 (41.) war die Begegnung entschieden. Der SVS führte nach 52 Minuten mit elf Treffern (27:16), ließ es zum Ende hin aber entspannt angehen, so dass Bottrop noch ein wenig verkürzen konnte. „Natürlich bin ich sehr zufrieden”, so Schmücker. „Aber wir haben auch in den zurückliegenden Spielen nie wie ein Absteiger gespielt. Hier bei uns lässt niemand den Kopf hängen.”

SVS: N. Bell (3), Cetin; Urbansky (2), L. Nappenfeld (3), Dahlhaus, Marienbohm (3), N. Nappenfeld, Portz (5), Kempken (1), Nagel (2), Schmäing (7/3), Fröhner-Soppe (1), F. Bell (4), Noack.