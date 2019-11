Schermbeck. In der Fußball-Oberliga rettete der SV Schermbeck mit zwei Treffern in den letzten Minuten einen Punkt gegen das sieglose Schlusslicht aus Hamm.

Zwei sehr späte Tore retteten den Oberliga-Fußballern des SV Schermbeck am Sonntag im Heimspiel gegen die Hammer SpVg einen wichtigen Punkt. Mit 2:2 (0:0) musste sich das Team von Trainer Thomas Falkowski in der Partie gegen den Tabellenletzten zufrieden geben und zudem froh darüber sein, dass den bislang noch sieglosen Gästen nicht ausgerechnet gegen den SVS der erste Dreier gelungen war.

„Der Punktgewinn ist über die gesamten 90 Minuten für uns verdient, am Ende aber auch glücklich”, so ein erleichterter Schermbecker Trainer nach einer über weite Strecken wenig mitreißenden Begegnung. „Wir haben heute zu umständlich gespielt und häufig die falschen Entscheidungen getroffen.”

Chancen gibt es eigentlich nur zu Beginn

Dabei begann das Spiel aus Sicht der Hausherren verheißungsvoll. Schon nach sieben Minuten tauchte Dominik Milaszewski nach einem Steilpass allein vor dem gegnerischen Torhüter auf, allerdings versagten dem Polen die Nerven. Zwei weitere Male hatten die Rot-Weißen Gelegenheiten zur Führung. Einmal war es Milaszewski, der nach Flanke von Marek Klimczok per Kopf scheiterte (20.), in der 29. Minute Kilian Niewerth, dessen sehenswerter Fernschuss knapp am Gehäuse vorbeiflog. „In dieser Phase haben wir es verpasst, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen”, ärgerte sich Falkowski.

Auch defensiv ließ seine Mannschaft wenig bis gar nichts zu. Lediglich mit zwei Standards gelangen den Hammern gefährliche Torannäherungen, doch David Loheiders Freistoß (31.) aus 22 Metern verfehlte ebenso knapp das Tor wie der Freistoß von Niklas Sewing aus 18 Metern (44.). Darüber hinaus waren die Gäste harmlos.

Das änderte sich aber nach dem Seitenwechsel. Die Spielvereinigung fand immer besser ins Spiel und kam prompt zur überraschenden Führung, wobei SVS-Keeper Cedric Drobe chancenlos gegen den fulminanten Sonntagsschuss von Loheider war (55.). Schermbeck reagierte wütend, strahlte dabei aber keinerlei Torgefahr mehr aus. Insofern sahen die Hammer schon wie die sicheren Sieger aus, als Ali Gülcan sogar zum 2:0 traf (69.). „Hamm war heute gnadenlos effektiv im Angriff”, konstatierte Falkowski hernach. „Wir hingegen haben uns bis zur Schlussphase viel zu wenig zugetraut.”

Lokalsport So haben sie gespielt SVS: Drobe; Poch (82. Jacoby), Steinrötter, Zugcic, Niehoff (65. Mule-Ewald), Klimczok, Turan (18. Miles Grumann), Niewerth, Göbel (82. Gerner), Hanemann, Milaszewski. Tore: 0:1 Loheider (58.), 0:2 Gülcan (71.), 1:2 Milaszewski (88.), 2:2 Mule-Ewald (90.).

Die aber hatte es dann in sich. Nach einer Ecke setzte sich Milaszewski endlich einmal im Luftkampf durch und versenkte das Leder per Kopf zum 1:2-Anschlusstreffer (88.). Ein später Mutmacher, aber noch nicht zu spät, denn in der dritten Minute der Nachspiel traf der zuvor eingewechselte Kevin Mule-Ewald nach einem Freistoß von Kilian Niewerth per Kopf zum nicht mehr für möglich gehaltenen Ausgleich.

„Vor allem für die Moral ist dieser Punktgewinn enorm wichtig”, sagte Falkowski. „Wir haben nun bereits nach 15 Spielen 20 Punkte und sind damit voll im Soll.”