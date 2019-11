SV Schermbeck will weiter vom Pokal-Abenteuer träumen

Die Vorfreude auf den Fußball-Festtag ist riesig. Thomas Falkowski, Trainer des Oberligisten SV Schermbeck, gerät ins Schwärmen, wenn er an die Begegnung seines Teams am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen DSC Wanne-Eickel denkt. Mittwochabend, Flutlichtspiel und Pokalstimmung im Viertelfinale auf Verbandsebene. „Ich bin ein großer Fan des Wettbewerbs und wir alle freuen uns darauf, schließlich gibt es im Fußball nichts Spannenderes als K.o.-Spiele”, sagt der Coach des SVS im Vorfeld der Partie. „Und natürlich wollen wir gewinnen und ins Halbfinale einziehen.”

Der Kontrahent am Mittwochabend ist ein alter Bekannter: Vor rund eineinhalb Jahren standen sich die beiden Mannschaften zum bislang letzten Mal in einem Pflichtspiel gegenüber, damals ebenfalls in einer K.o.-Begegnung auf neutralem Boden. Es ging um den Aufstieg in die Oberliga, wobei sich die Schermbecker mit einem 3:2 nach Verlängerung durchsetzen konnten.

Ein Dutzend Busse der Gäste-Fans erwartet

Für die Wanner Fans Grund genug, nun mit einem halben Dutzend Bussen anzureisen und die Partie zur großen Revanche auszurufen. „Die Auseinandersetzung ist auch für mich ein großes Wiedersehen, weil ich viele Spieler aus meiner Zeit in Hassel kenne”, sagt Falkowski. „Das aber wird, sobald das Spiel läuft, keine Bedeutung haben.”

Thomas Falkowski erwartet Spiel auf Augenhöhe

Schaut man auf die Papierform, rutscht der SVS in die Favoritenrolle, da der DSC noch immer in der Westfalenliga (Tabellenzweiter) kickt. Davon aber will Falkowski nichts wissen. „Aufgrund der hohen Qualität unseres Gegners wird das ein Spiel auf Augenhöhe”, sagt er. Der Cheftrainer der Rot-Weißen ist nach dem Auftritt seiner Elf am vergangenen Sonntag gewarnt. Gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten aus Hamm reichte es nur zu einem 2:2 – und auch das nur, weil zwei späte Tore den einen Punkt retteten und damit die Blamage verhinderten.

Immerhin bewies das Resultat – und wie es zustande kam – die große Moral seiner Spieler. „Wir werden auch diesmal wieder bis in die Schlussphase fighten müssen, um das bessere Ende für uns zu haben”, so Falkowski.

Personell hat sich im Vergleich zu Sonntag wenig geändert. Fehlen werden weiterhin Maik Habitz (Kreuzbandriss), Bilal Can Özkara (Innenbandriss im Knie), Kevin Rudolph (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Aldin Hodzic (Oberschenkelprobleme), Ersatzkeeper Tim Krückemeier (Achillessehnenriss) und vor allem Patrick Rudolph (Muskelfaserriss). Dessen ordnende Hand im Mittelfeld wurde in den vergangenen beiden Spielen schmerzlich vermisst.

Lokalsport Zwei Spiele am Samstag Mit dem Oberligisten RSV Meinerzhagen (2:0 beim SC Wiedenbrück) hat eine Mannschaft bereits das Halbfinale im Verbandspokal erreicht. Neben der heutigen Partie des SV Schermbeck stehen dann am kommenden Samstag (23. November) die beiden restlichen Viertelfinal-Begegnungen auf dem Programm. Dabei kommt es zwischen dem SC RW Maaslingen und SpVg. Hagen 1911 zu einem Duell zweier Landesligisten, während der Landesligist SV Herbern auf den Regionalliga-Spitzenreiter SV Rödinghausen trifft.

Der Traum von der 1. Hauptrunde im DFB-Pokal soll nach dem Mittwochabend weiterleben. Dieser ging für zwei Schermbecker Akteure übrigens schon mal in Erfüllung: Für Trainer Thomas Falkowski noch als Spieler mit den Bochumer Amateuren 2001 gegen Erzgebirge Aue, und für den mittlerweile 40-jährigen Marek Klimczok 2006 mit dem BV Cloppenburg gegen den 1. FC Nürnberg. Für beide war nach der ersten Runde das Pokal-Abenteuer vorüber.